Attualità Massa Marittima, intervento di disinfestazione di una colonia di ratti sulla strada che collega via Curiel e viale Risorgimento e allo stadio Elmi 11 marzo 2025

11 marzo 2025 397

397 Stampa

Redazione

Massa Marittima: Il sindaco di Massa Marittima ha emesso un’ordinanza per intervenire con un’azione di disinfestazione sulla strada che porta da via Curiel a viale Risorgimento, attraverso la scalinata, dove è stata riscontrata la presenza di una colonia di ratti Norvegicus domestici e su di un tratto all’interno dello Stadio Elmi, lungo il muro di recinzione, dove insistono tane di roditori. L’ordinanza prevede la chiusura e interdizione a chiunque dell’area oggetto di intervento, che è già stata transennata, in modo da garantire l’efficacia del trattamento: infatti, la disinfestazione che è già in corso da tempo su vie pubbliche e stradali, con l’uso di idonei erogatori di esche o trappole, è stata resa inefficace dal regolare foraggiamento dei ratti, per mano di alcuni cittadini. Il Comune ordina a tutti i residenti di collaborare alla riuscita dell’intervento con una gestione corretta dei rifiuti organici, per mantenere pulite anche le aree esterne, limitrofe alla zona di intervento, in modo da evitare che i topi abbiano a disposizione del cibo. Le esche sono collocate all'interno di apposite scatole derattizzanti, progettate per impedire il contatto con altri animali. In via precauzionale è fatto divieto di portare animali domestici a spasso nelle vicinanze delle aree interessate dall'intervento. Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Massa Marittima, intervento di disinfestazione di una colonia di ratti sulla strada che collega via Curiel e viale Risorgimento e allo stadio Elmi Massa Marittima, intervento di disinfestazione di una colonia di ratti sulla strada che collega via Curiel e viale Risorgimento e allo stadio Elmi 2025-03-11T18:36:00+01:00 254 it Massa Marittima, intervento di disinfestazione di una colonia di ratti sulla strada che collega via Curiel e viale Risorgimento e allo stadio Elmi PT1M /media/images/derattizzaione-massa-2025.jpg /media/images/thumbs/x600-derattizzaione-massa-2025.jpg Maremma News Massa Marittima, Tue, 11 Mar 2025 18:36:00 GMT