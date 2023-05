Massa Marittima, incontro con Primo Micarelli autore del libro “Lo squalo bianco”

Venerdì 5 maggio, alle ore 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii



Massa Marittima: Venerdì 5 maggio, alle ore 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima si terrà l’incontro con Primo Micarelli, autore del libro “Lo squalo bianco, biologia, ecologia ed etologia”, edito da Libreria Universitaria.

L’evento è promosso dal Comune di Massa Marittima e dall'Istituto Scientifico Centro Studi Squali. Introduce Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale di Massa Marittima.

Primo Micarelli biologo marino, titolare di un master in oceanografia biologica e di un dottorato di ricerca in Scienze ambientali, già professore a contratto dell’Università di Siena, è il fondatore e direttore del Centro Studi Squali, istituto scientifico di respiro europeo, con sede a Valpiana, nel comune di Massa Marittima, che coniuga divulgazione e ricerca scientifica. Il centro è riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e fa parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. Da oltre 20 anni si occupa di attività di ricerca, conservazione e didattica. Primo Micarelli è inoltre membro della Società italiana di biologia marina e del Gruppo ricercatori italiani squali, autore e coautore di decine di pubblicazioni scientifiche e dal 2003 coordina spedizioni scientifiche dedicate agli squali in Sudafrica, Madagascar, Gibuti e nel Mediterraneo.

Il libro nasce dal desiderio di fornire un approfondimento scientifico ad ampio raggio sul mondo degli squali che includa anche il Mar Mediterraneo, dove lo squalo bianco è a grave rischio di estinzione. Forte di venti anni di esperienza e raccolta dati in Sudafrica, Mediterraneo e Messico, a proposito della biologia, dell’ecologia e dell’etologia del Carcharodon carcharias, questo lavoro è rivolto a specialisti e studenti ma anche al grande pubblico. Molte le novità relative al comportamento predatorio e sociale di questi animali, senza tralasciare aspetti relativi all’anatomia. Si esplorano inoltre le recenti ipotesi riguardo la controversa evoluzione degli squali, approfondendo la loro diffusione e le preferenze d’habitat, nonché le esigenze alimentari necessarie a soddisfarne i fabbisogni energetici che consentono loro di intraprendere migrazioni transoceaniche. Particolare attenzione è rivolta all’emergenza e all’importanza dell’attività ecoturistica, dal Sudafrica al Messico, e alla conservazione della specie a livello globale e nel Mediterraneo, contesto particolarmente critico.