Massa Marittima, inaugurato l’ecocompattatore di bottiglie in plastica PET

Massa Marittima: È stato inaugurato oggi a Massa Marittima, il nuovo ecocompattatore Coripet installato dal Comune per incrementare i livelli di raccolta delle bottiglie in plastica PET. L’eco-compattatore è stato posizionato nel parcheggio in viale Martiri della Niccioleta, angolo via Gattoli, davanti alla casina dell’acqua. Se il sistema riscontrerà l’apprezzamento e la collaborazione dei cittadini, l’intenzione del Comune è quella di installarne altri sul territorio, magari anche nelle frazioni più abitate. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli studenti di seconda del Liceo Classico, del Bernardino Lotti di Massa Marittima.





“Coinvolgere i giovani nella tutela dell’ambiente è importantissimo, – afferma l’assessore comunale all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Ivan Terrosi – agli studenti abbiamo chiesto di fare il passaparola con i genitori e i nonni, perché la macchina venga utilizzata dal maggior numero possibile di cittadini. L’amministrazione comunale crede fermamente nella differenziazione dei rifiuti e sta investendo molto in questa direzione. Con l’eco compattatore diamo una possibilità in più per smaltire correttamente le bottiglie in plastica PET, in quanto i cittadini possono decidere di continuare a conferire con il sistema tradizionale di raccolta differenziata attivo sul territorio, oppure utilizzando questa macchina, che rappresenta un’azione concreta di economia circolare: le bottiglie recuperate vengono trasferite in un centro di riciclo senza ulteriori passaggi ed entrano direttamente nel processo di produzione che consente di dare una seconda vita a questo materiale riciclato generando nuove bottiglie o altri oggetti. Anche un piccolo gesto come lo smaltimento responsabile di una bottiglia di plastica, se replicato da tante persone, può generare un impatto positivo sull’ambiente e sul pianeta”.

“Ogni anno sono più di 8 miliardi le bottiglie in PET commercializzate solo in Italia – spiega Loris Ferretti del consorzio Coripet – che corrispondono a più di 200mila tonnellate di plastica. In un comune come Massa Marittima si parla di oltre 1 milione di bottiglie all’anno che vengono utilizzate dai cittadini, circa 3500 al giorno. È facile comprendere quanto sia importante recuperare questo materiale. Le bottiglie possono essere riciclate all’infinito perché la perdita in fase di lavorazione è estremamente bassa.”

Per utilizzare l’eco-compattatore bastano pochi semplici passaggi: scaricare sul cellulare l’App Coripet disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Farsi riconoscere attraverso l’app dall’eco-compattatore e inserire la bottiglia in PET che deve avere l’etichetta del codice a barre per essere accettata dalla macchina. La bottiglia deve essere vuota e non schiacciata.

Gli incentivi: collegato con il conferimento di bottiglie è previsto un sistema premiante che consente ai cittadini di accumulare 1 punto per ogni bottiglia riciclata. I punti potranno essere utilizzati come sconti/premi in tanti siti di partner terzi che hanno aderito/aderiranno al circuito “Coripet Ti Premia”. A tal proposito l’amministrazione comunale coinvolgerà nel progetto alcuni negozi di Massa Marittima che entrando nel circuito 'Coripet ti Premia' potranno accettare i punti raccolti dai cittadini e applicare sconti.”