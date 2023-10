Massa Marittima inaugurata la nuova sede della farmacia comunale

Massa Marittima: È stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova sede della Farmacia comunale, in via Gramsci 7, a Massa Marittima, alla presenza del sindaco Marcello Giuntini, gli assessori Maurizio Giovannetti, Grazia Gucci, Irene Marconi, il parroco Don Filippo Balducci, il Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi con il presidente Renato Vanni.



Dopo il taglio del nastro sono state simbolicamente consegnate alla direttrice Paola Salusti, le chiavi della Farmacia comunale ed è stata donata al sindaco e al parroco la borsa con il logo della farmacia.

La nuova sede si estende su una superficie commerciale di 110 metri quadrati, molto più ampia di quella della storica farmacia, a cui si aggiungono gli spazi del magazzino, prima non presente, oltre agli uffici della Multiservizi e ai locali destinati a tre ambulatori medici. Maggiore metratura si traduce in una migliore accoglienza dei clienti, in una migliore visibilità dei prodotti e in una scelta più estesa, ma anche in una maggiore vivibilità e in una migliore organizzazione degli spazi.

“Per noi è un giorno di festa - ha commentato Renato Vanni, presidente della Massa Marittima Multiservizi - perché vediamo il risultato di tanti anni di lavoro. Il cambio di normativa nel 2016 portò le partecipate ad essere oggetto di un’attenta analisi, tesa all’efficientamento. Il Consiglio comunale ha poi cambiato lo statuto, trasformando la Farmacia Comunale srl in Massa Marittima Multiservizi e affidando alla partecipata nuovi compiti e nuovi obiettivi, che il Consiglio di amministrazione ha raccolto e messo in pratica. Abbiamo iniziato a pensare in grande prendendo in carico altre attività che il Comune ci aveva affidato. Oggi gestiamo non solo la farmacia comunale, ma anche i parcheggi, l’ufficio turistico, la casina dell’acqua e il servizio degli ispettori ambientali, contando 11 dipendenti. La nuova sede ci consente di andare verso una farmacia che non si occupa solo della semplice vendita del farmaco, ma può dare consigli e fare consulenza, avendo spazi per organizzare nuovi servizi. La farmacia comunale, del resto, dopo aver raggiunto l’efficienza, deve preoccuparsi di dare qualcosa in più soprattutto alle fasce deboli della popolazione, in particolare gli anziani, o a coloro che vivono in luoghi difficilmente raggiungibili, puntando proprio sui servizi.”

“Un intervento importante e necessario, quello che ha portato al trasferimento della farmacia comunale nei nuovi locali di viale Gramsci, – spiega il sindaco Marcello Giuntini – che garantirà benefici ai dipendenti e ai cittadini. Aggiungiamo un tassello fondamentale nel progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area dell’ex Rifugio Sant’Anna, creata da Don Luigi Rossi. Al riguardo, come promesso, abbiamo avviato l’iter burocratico per dare un nome alla strada che passando davanti alla Farmacia unisce via Gramsci a via XXV Aprile: al momento è una via privata ad uso pubblico, ma una volta inserita nel patrimonio delle strade comunali, è nostra intenzione intitolarla a Don Luigi Rossi. Ringrazio i dipendenti della farmacia e i Consigli di amministrazione che si sono succeduti, portando la Multiservizi ad essere un riferimento per la città.”