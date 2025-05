Massa Marittima: il palio del Balestro di Maggio porterà la firma di Carlo Cialli ed Elena Rapaccini

Massa Marittima: Sarà un palio realizzato a quattro mani quello del Balestro del Girifalco del 25 Maggio, a Massa Marittima, frutto della collaborazione tra il designer Carlo Cialli e la pittrice Elena Rapaccini, che hanno presentato il bozzetto, risultato vincitore del bando di pittura indetto dal Comune.

Le caratteristiche del Palio che porta la firma di Cialli e Rapaccini saranno svelate, come da tradizione, solo il giorno prima del Balestro del Girifalco, durante la cerimonia di presentazione ufficiale.





"Il Balestro del Girifalco di maggio - spiega Stefano Martinozzi, rettore della società dei Terzieri Massetani - tradizionalmente ha una dedicazione di tipo religioso rispetto a quello di agosto che richiama i temi laici. Quest'anno in particolare questo 130° Balestro sarà in onore di San Bernardino, celebrando i 600 anni dall'istituzione della Festa nel Nome di Gesù IHS, 28 maggio 1425 - 25 maggio 2025. Il Balestro in notturna di agosto rientra invece tra gli appuntamenti previsti dal Comune di Massa Marittima per le celebrazioni degli 800 anni dalla nascita del libero Comune. Due date importantissime per ritrovarsi e celebrare insieme la storia della nostra città.”

"Anche quest'anno la partecipazione degli artisti al concorso indetto dal Comune è stata varia e di grande qualità – aggiunge Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco – a conferma della crescente attenzione che viene riservata alla nostra rievocazione storica. Carlo Cialli ed Elena Rapaccini raggiungeranno Massa Marittima per la presentazione del palio e il giorno successivo potranno partecipare al Balestro del Girifalco. Li aspettiamo a braccia aperte."

“Sono felice di poter fare questa esperienza di disegnare il palio del Balestro – commenta Carlo Cialli – anche perché pur essendo nato a Piombino e pur avendo vissuto molti anni all'estero, mi sento particolarmente legato a Massa Marittima e al territorio delle Colline Metallifere, poiché la mia famiglia è di origini montierine e ho trascorso sin dall'infanzia le mie estati a Montieri, dove dal 2020 ho deciso di vivere stabilmente. Ho sviluppato il progetto del palio affidando ad Elena Rapaccini la cura delle pelli e delle vesti del santo, perché la ritengo la pittrice migliore che conosco nella realizzazione dei ritratti e sicuramente darà un tocco speciale al risultato finale Adesso tutti al lavoro per riuscire a dipingere il palio e per presentare l'opera il 24 maggio.”

Carlo Cialli nasce a Piombino l'11 novembre 1982 e nel 1996 inizia a studiare arte. Dopo il diploma di liceo artistico a pieni voti è la volta di ingegneria dell'Automobile e design, prima a Modena poi a Milano. Laureatosi, lavora per diversi anni come progettista del veicolo in Italia e in Inghilterra, poi nel campo del design d'avanguardia e dell'arte concettuale, fa esperienza in Francia e in Portogallo. Dopo 20 anni di lavoro fra il nord Italia e l'estero, nel 2020 si trasferisce a Montieri dove dipinge e lavora occupandosi di design di interni ed esterni, comunicazione, murales e rivalutazione di spazi pubblici.

Elena Rapaccini, (nella foto) nata a Sesto San Giovanni il 7 novembre 1970, diplomata al liceo artistico di via Santa Marta a Milano, consegue successivamente il diploma di Laurea all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 1994 ottiene un incarico come insegnante di Ornato Disegnato presso il liceo artistico Agostino Gemelli di Cecina (LI). Negli anni partecipa a mostre mercato ed esposizioni collettive. Dal 2005 si dedica esclusivamente alla pittura e all'insegnamento.