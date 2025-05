Attualità Massa Marittima, il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Andrea Piazzi 9 maggio 2025

9 maggio 2025 161

161 Stampa

Redazione

Massa Marittima: "L'Amministrazione comunale di Massa Marittima esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Piazzi, dipendente dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, venuto a mancare all'età di 57 anni dopo una malattia. Andrea Piazzi è stato per oltre trent'anni un punto di riferimento all'interno dell'ente: assunto nel 1992 nella Comunità Montana, poi divenuta Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, ricopriva il ruolo di funzionario tecnico. Impegnato nella Protezione Civile associata e nella gestione del patrimonio agricolo e forestale, ha sempre svolto il suo lavoro con impegno e grande disponibilità. Il suo contributo è stato particolarmente prezioso nell'organizzazione di importanti eventi locali come la Fiera di Ghirlanda e Calici di Stelle, a cui ha sempre partecipazione con entusiasmo e spirito di servizio. Lo ricorderemo con affetto. Alla sua famiglia e ai colleghi porgiamo le più sentite condoglianze".

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Massa Marittima, il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Andrea Piazzi Massa Marittima, il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Andrea Piazzi 2025-05-09T19:09:00+02:00 160 it Massa Marittima, il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Andrea Piazzi PT1M /media/images/lutto-1.jpg /media/images/thumbs/x600-lutto-1.jpg Maremma News Massa Marittima, Fri, 09 May 2025 19:09:00 GMT