Massa Marittima: il Comune primo nel bando regionale sulle rievocazioni storiche

Massa Marittima: Per il secondo anno consecutivo il Comune di Massa Marittima arriva primo ottenendo il punteggio più alto nella graduatoria della Linea 1 del bando regionale per il sostegno alle rievocazioni storiche della Toscana, con il progetto presentato in collaborazione con la società dei Terzieri Massetani, ottenendo un contributo di 25mila euro.



“Siamo felici di questo risultato, – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco – il contributo assegnato quest’anno dalla Regione è più alto di quello dello scorso anno e queste risorse sono fondamentali per coprire una parte delle spese che vengono sostenute per mantenere in vita questa tipologia di eventi. Con questo bando la Regione Toscana riconosce l’importanza delle rievocazioni storiche come elemento di identità, di appartenenza e di legame intergenerazionale, ma anche come attrazione turistica, secondo l’idea della Toscana diffusa. Il bando promuove un modello di progettazione condivisa tra amministrazioni comunali e terzo settore”.

“L’impegno della Regione Toscana nella salvaguardia e valorizzazione delle rievocazioni storiche - aggiunge il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini - va avanti ormai da diversi anni e si è intensificato con la costituzione di un Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti della Regione e della Città Metropolitana di Firenze, i sindaci di Massa Marittima, Volterra, Siena, Arezzo, Pontremoli e Prato, in rappresentanza di Anci, e i rappresentanti delle associazioni che operano sui territori. Naturalmente esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie alla proficua collaborazione tra Comune di Massa Marittima e Società dei Terzieri.”

(foto Bruno Marcello Pepe)