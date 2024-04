Massa Marittima, il Comune cerca l’artista che dipingerà il palio del 128° Balestro del Girifalco

C’è ancora tempo fino alle ore 12 del 17 aprile per inviare il bozzetto



Massa Marittima: per partecipare al bando pubblicato dal Comune di Massa Marittima per individuare l'artista che dipingerà a mano il palio del 128° Balestro del Girifalco, spettacolare rievocazione medievale del tiro con la balestra che si svolgerà a Massa Marittima il prossimo 26 maggio.

“Il Palio è un’opera che ha un valore particolare all’interno del Balestro del Girifalco: – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – rappresenta l’immagine che distingue e caratterizza ogni edizione affrontando un tema differente ed è l’ambito premio che viene conquistato dal Terziere vincitore. Quest’anno il tema da rappresentare pittoricamente nel Balestro di maggio è il 700° anniversario dell’Arca di San Cerbone, realizzata da Goro di Gregorio nel 1324. L’arca in marmo bianco, che è conservata all’interno della Cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima, si contraddistingue per i rilievi che narrano con minuziosa cura i particolari della vita del santo patrono della città. A rendere speciale ogni palio è l’artista che lo realizza, per questo affrontiamo il concorso ogni anno con entusiasmo, curiosità e grandi aspettative auspicando la massima partecipazione.”

Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Al vincitore andrà un premio di 1500 euro. Il palio da dipingere è il drappellone in stoffa che viene assegnato al Terziere vincitore. Ogni pittore potrà partecipare con un solo bozzetto che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile 2024.

Il materiale dovrà essere consegnato a mano o spedito per posta o per corriere all’indirizzo: Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi 10 58024 Massa Marittima. Il plico dovrà contenere il bozzetto interamente dipinto a mano di cm 16X50 (in scala 1:5 rispetto alle misure del drappellone) non dovrà riportare sigle, firme e nessun segno di riconoscimento.

Nel dipinto dovranno essere presenti i seguenti elementi: la scritta “CXXVIII Balestro del Girifalco” (in numeri romani); la data della manifestazione (26 maggio 2024); lo stemma del Comune di Massa Marittima e lo stemma della Società dei Terzieri Massetani; lo stemma di ciascuno dei tre Terzieri: Cittavecchia, Cittanova e Borgo; il monogramma di Cristo altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma.

Per la corretta realizzazione degli stemmi è possibile fare riferimento ai siti web: www.comune.massamarittima.gr.it per lo stemma del Comune di Massa Marittima; - www.societaterzierimassetani.it per gli stemmi della Società dei Terzieri e dei Terzieri. Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono rappresentati sui siti sopra indicati, nella forma di scudo.

Oltre al bozzetto il plico inviato dovrà contenere:

- una busta chiusa con al suo interno una nota descrittiva non firmata in cui si spiega il significato della rappresentazione pittorica ideata, esplicitando la tecnica pittorica. Nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera presentata è frutto della propria creatività e che il palio sarà realizzato interamente a mano, autorizzando il Comune di Massa Marittima alla riproduzione dell’opera. All’esterno della busta dovrà essere scritto solamente “contiene nota descrittiva”.

- Un’altra busta chiusa contenente le generalità (nome, cognome, indirizzo, telefono e mail) del pittore, un breve curriculum vitae riferito all’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del Regolamento UE 2016/679. All’esterno dovrà essere scritto solamente “contiene generalità”.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: "Concorso di pittura per il 128° Balestro del Girifalco".

Info: 0566.906284, s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it

Il bando integrale è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/02/Concorso-per-la-pittura-del-palio-del-128--Balestro-del-Girifalco.html?fbclid=IwAR3fcOYI_9gNarC6duRFIL9sCV1pdctaBuxIAKtKWtv2BStr7Qxa87JdPGk_aem_AeqOjpuBVbuQJWegxtNrLZ6iYNYLi-loYnzDT7v--CqEV2CPaKmsbvdta-hv7C6IKSW-91WrhdORzAfZvMgb49n8#:~:text=13%20febbraio%202024,Marittima%20il%20prossimo%2026%20maggio