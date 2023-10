Massa Marittima, i 60 anni dell’azienda Stanghellini

Una cambiale da 180.000 lire per comprare qualche metro di tubo che, nel 1963, il padre Orniglio prestò al figlio Carlo: così inizia l'avventura della Ditta Stanghellini Srl di Massa Marittima che il 15 settembre scorso ha compiuto 60 anni di attività.



Massa Marittima: Venerdì sera, presso la Sala San Bernardino, si è tenuto un incontro conviviale per festeggiare questo anniversario per una realtà produttiva tra le più importanti e le più longeve del territorio comunale di Massa Marittima, a cui hanno preso parte i vertici dell’azienda, dipendenti attuali e non. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, erano presenti il sindaco Marcello Giuntini e il consigliere comunale Lorenzo Balestri.

Pochi anni dopo quel 1963 a Carlo si affiancò come socio il fratello minore Alberto ed insieme hanno costituito la mente e il braccio della ditta, come ricordano con affetto molti amici e clienti. Una storia lunga che ha attraversato la trasformazione di una buona parte della Maremma grossetana e livornese: inizialmente partiti col portare l'acqua potabile nelle case, nel tempo si sono adattati ad una società che continuamente cambiava: prima i depositi di acqua domestica, poi i primi bagni all'interno della abitazioni (cosa rara soprattutto nelle campagne), poi gli impianti di riscaldamento, fino alle attuali conoscenze tecniche, progettuali e di realizzazione, nel mondo delle energie rinnovabili e dell'irrigazione.

Oggi Carlo è sempre dietro alla sua scrivania e ha accanto a sé i figli di Alberto, Emanuele e Federico, che nel tempo hanno sostituito, all'interno dell'azienda, il vuoto lasciato da loro padre. E già da qualche anno un altro Alberto, il figlio di Emanuele, è all'opera nei cantieri. Tutto questo da quelle 180.000 lire...

“Congratulazioni alla ditta Stanghellini per questo importante traguardo – ha commentato il sindaco Marcello Giuntini – che testimonia l’impegno, la dedizione e la capacità di evolvere che ha contraddistinto negli anni questa storica azienda, rendendola un punto di riferimento per il nostro territorio. Auguro alla ditta Stanghellini un futuro altrettanto positivo e che possa continuare a crescere e ad innovare, mantenendo sempre vivi i valori che l’hanno portata a celebrare l’importante anniversario dei 60 anni di attività.”