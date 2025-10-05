Massa Marittima, giovane ferito in un incidente sul circuito di mountain bike: portato al Meyer in elisoccorso

Massa Marittima: Paura nel pomeriggio di domenica sul circuito di mountain bike di Massa Vecchia, nel comune di Massa Marittima, dove un giovane atleta è rimasto vittima di un incidente durante un allenamento o una discesa sul tracciato.

L’allarme è scattato intorno alle 16.39, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Massa Marittima, insieme all’elisoccorso Pegaso 2, decollato per fornire supporto medico avanzato.

Il ragazzo, un minore, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo della bici in un tratto tecnico del percorso, cadendo rovinosamente a terra.

Il tracciato di Massa Vecchia, molto conosciuto tra gli appassionati di mountain bike per la sua difficoltà e per la bellezza dei percorsi immersi nella natura maremmana, è spesso teatro di allenamenti e competizioni. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.