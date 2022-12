Massa Marittima festeggia il 31 dicembre in piazza

Massa Marittima: Si torna a festeggiare il Capodanno in piazza il 31 dicembre, a partire dalle ore 23 e 30, con il Dj Giacomo Ghinazzi e il vocalist Francesco Minelli che intratterrà per tutta la serata il pubblico. La festa prosegue fino alle ore 3 della notte. Per tutto il giorno fino a chiusura della serata rimarranno aperti la pista di pattinaggio e il punto ristoro del Barrino, allestito in piazza.

La festa è organizzata dalla pro loco in collaborazione con il Comune.