Massa Marittima: dal 22 maggio riprendono le passeggiate in notturna con l’esperto alla scoperta delle meraviglie della città

Massa Marittima: Dopo il successo dello scorso anno, la Massa Marittima Multiservizi organizza un nuovo ciclo di “Passeggiate con l’esperto” in notturna alla scoperta delle meraviglie di Massa Marittima. Si tratta di visite guidate gratuite, su prenotazione, per scoprire il fascino unico di questa cittadina ed il suo valore storico, artistico e culturale.

Si comincia il 22 maggio con “I luoghi massetani di San Bernardino”, per proseguire il 12 giugno con “Benvenuto ai nostri ospiti, visita alla Cattedrale di San Cerbone”. Il 16 luglio la passeggiata con l’esperto sarà su “L'arte contemporanea a Massa Marittima”; il 9 agosto “Le sedi dei Terzieri”, infine il 18 settembre “Saluto agli ospiti con visita finale

all'antico Frantoio”.

La scelta di organizzare gli eventi in notturna non è casuale: l'illuminazione soffusa che cala sulla città amplifica l’atmosfera evocativa dei luoghi visitati, rendendo ogni tappa indimenticabile. Un’iniziativa pensata non solo per i turisti ma anche per i cittadini residenti.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria (max 30 persone per evento). Info e prenotazioni: ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it - 0566.906554 (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13, e dalle 16 alle 19).