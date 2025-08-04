Massa Marittima. Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Scadenza: ore 12 del 15 settembre 2025

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima rende noto che è stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione del canone di locazione (art.11 Legge 431/1998) per l’anno in corso.

I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (DGRT 851/2025), potranno presentare le domande, scaricabili dal sito del Comune.

La scadenza dell'avviso è fissata per lunedì 15 settembre, entro le ore 12:00.

La domanda può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite PEC nominativa alla casella di posta elettronica: comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr).

Per informazioni Ufficio segreteria:

Tel. 0566906246 - 0566906232,

e-mail: giovanni.segnini@comune.massamarittima.gr.it

laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it

L’Ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Il bando è consultabile al seguente link:

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~fbd794f9-35bb-41cb-affa-334bf58a2345~.html



