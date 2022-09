Massa Marittima, contributi canoni di locazione, riapertura del bando

Scadenza dei termini per presentare la domanda: ore 12 del 9 settembre 2022



Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima ricorda che è in scadenza il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, relativamente all’anno in corso. I cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla vigente normativa (D.G.R.T. n.402/2020), possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo fino alle ore 12 del 9 settembre 2022.

L'avviso pubblico e la modulistica relativa sono pubblicati sul sito internet al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/08/Riapertura-bando-canoni-di-locazione-2022.html

Info: UFFICIO SEGRETERIA – Settore 1 piano primo Palazzo Comunale (aperto il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00)

Tel. 0566-906246 e-mail: g.segnini@comune.massamarittima.gr.it - Tel. 0566-906232 e-mail: l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it