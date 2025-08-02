Massa Marittima conquista di nuovo la Spiga Verde: eccellenza ambientale e agricola per il 2025

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima si conferma anche per il 2025 tra i Comuni italiani insigniti del riconoscimento della Spiga Verde, assegnato ogni anno da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura. Il prestigioso riconoscimento premia i territori che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale in ambito rurale, valorizzando l’impegno nella tutela del paesaggio, nella promozione dell’agricoltura sostenibile e nella qualità della vita.

"Siamo orgogliosi di annunciare che anche quest'anno il Comune di Massa Marittima ha ricevuto la Spiga Verde, – commenta l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente del Comune di Massa Marittima, Lorenzo Balestri - un riconoscimento che conferma l'impegno costante della nostra Amministrazione nel valorizzare le buone pratiche agricole, la tutela del paesaggio e la promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato tra ambiente, turismo e agricoltura. Ringraziamo gli uffici comunali, i produttori, le aziende agricole, le associazioni di categoria e tutti i cittadini che, con il loro lavoro e la loro attenzione, contribuiscono ogni giorno a mantenere alta la qualità ambientale del nostro territorio”.

La Spiga Verde è molto più di un riconoscimento: è un percorso condiviso di crescita, che vede le istituzioni locali lavorare a fianco delle realtà produttive e della comunità, per costruire un futuro sempre più attento all’ambiente, al paesaggio e alle risorse naturali.