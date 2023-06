Massa Marittima, cerimonia conclusiva del Premio Mariella Gennai

Venerdì 9 giugno, alle 16 e 30, nella sala Mariella Gennai con la speciale partecipazione di Pietro Resta, in arte “WikiPedro”



Massa Marittima: Si svolgerà venerdì 9 giugno, alle 16 e 30, a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai, presso l’ex convento delle Clarisse, la cerimonia conclusiva del concorso letterario Mariella Gennai, con la premiazione dei vincitori.

Parteciperà all’evento un ospite speciale: Pietro Resta, in arte WikiPedro, il famoso video blogger fiorentino che racconta le bellezze della Toscana in modo originale e divertente. Il Premio Mariella Gennai è promosso dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità, per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale.

Condurrà l’incontro il giornalista di Tv9 Gabriele Baldanzi. Parteciperanno tra gli altri i ragazzi dell'enogastronomico dell’IIS Lotti Massa Marittima, l'Accademia Musicale Omero Martini e l'associazione Liber Pater.

Saranno inoltre presenti il sindaco Marcello Giuntini; Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità; Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità e Manuela Vannozzi, presidente della Giuria del Premio.