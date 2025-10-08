Massa Marittima celebra il patrono tra abiti d'epoca e sbandieratori
Venerdì 10 ottobre e sabato 11 ottobre
Massa Marittima: Tornano a Massa Marittima i festeggiamenti in onore del patrono San Cerbone, un’occasione per celebrare la storia secolare della città tra sacralità e folclore.
Si comincia venerdì 10 ottobre, alle ore 15, in piazza Cavour, con il corteo storico per poi spostarsi in piazza Garibaldi, dove alle 15 e 30 si svolgerà la gara di tiro con la balestra del 31° Trofeo San Cerbone.
Alle ore 17, nella Cattedrale di San Cerbone i terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo al Vescovo, e del cero alla tomba di San Cerbone, una suggestiva cerimonia ricca di simboli. A seguire la festa torna nuovamente in piazza Garibaldi con l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici.
Sabato 11 ottobre, alle ore 16, in piazza Garibaldi sarà la volta dell’esibizione dei giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici. Alle 16.30 partirà il corteo storico da piazza Cavour per raggiungere piazza Garibaldi dove alle 17 si disputerà il Trofeo San Cerbone dei Piccoli Balestrieri.