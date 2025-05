Massa Marittima celebra gli 800 anni dalla nascita del “Libero Comune”: primo evento il convegno “La piazza, patrimonio delle comunità”

Sabato 10 maggio, alle ore 9.30, al Palazzo dell’Abbondanza

Massa Marittima: celebra quest’anno una ricorrenza importante: gli 800 anni dalla nascita del “Libero Comune”. Nel XIII secolo la città raggiunse il suo massimo splendore grazie al patrimonio minerario che le permise di arricchirsi e di comprare i diritti signorili, ottenendo l’indipendenza dal vescovato, che segnò l’inizio dell’autonomia politica con la formazione del Comune nel 1225. Questo evento storico è diventato il simbolo di una delle fasi più fiorenti e produttive della comunità massetana.





“Un’eredità che ci guida verso nuovi traguardi: – ha commentato il vicesindaco Maurizio Giovannetti – in occasione degli 800 anni dalla nascita del ‘Libero Comune’, celebriamo non solo il nostro passato straordinario, ma anche la forza di una comunità che ha saputo crescere nel tempo con coraggio e visione. Oggi, come allora, Massa Marittima guarda al futuro con determinazione, promuovendo progetti che valorizzino il territorio, rafforzino la partecipazione dei cittadini e creino nuove opportunità per i giovani. Le sfide contemporanee sono complesse e richiedono lo stesso spirito innovativo e autonomo che ha contraddistinto la nostra città nel 1225. Da qui dobbiamo ripartire, con un impegno condiviso per continuare a far crescere Massa Marittima come comunità viva, inclusiva e proiettata verso il domani.”

Le iniziative previste dall’amministrazione comunale per celebrare gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune, presentate in conferenza stampa, prenderanno il via sabato 10 maggio, con il convegno “La piazza, patrimonio della comunità”, in programma alle ore 9.30 nel Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima. “Partiamo da una riflessione sulla piazza – prosegue il vicesindaco Giovannetti - perché oggi come allora, è il cuore pulsante della vita cittadina, luogo di incontro, simbolo di identità collettiva. Il convegno sarà l’occasione per confrontarsi sul ruolo di questo spazio pubblico tra memoria storica e visione futura”.

Questi i temi centrali del convegno: dalle botteghe medievali al turismo del nuovo millennio; l’archeologia urbana a Massa Marittima; il programma di recupero della piazza come esempio di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Dopo i saluti istituzionali interverranno Nicola Bellini, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Giulia Galeotti, Alessandro Fichera, Andrea Scalabrelli, Stefano Giommoni, Giulio Conti, Bernardo Claus (architetti e archeologi). L’evento è promosso dal Comune con la collaborazione dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Grosseto. Modera lo storico Marco Paperini.

“Quello di 800 anni fa è il momento fondativo dell'identità massetana. – afferma lo storico Marco Paperini - All’epoca Massa di Maremma, fondata dal vescovo pochi secoli prima, era l’unica città della Toscana meridionale. I massetani componevano una società ricca e variegata, fatta di aristocratici, mercanti, artigiani e tantissimi ‘uomini nuovi’ che l’avevano scelta per viverci e lavorare. I massetani riuscirono a contrattare la propria autonomia con il signore, il vescovo Alberto, che con la concessione di vaste franchigie favorì la formazione di una solida autocoscienza cittadina. Quest’orgoglio cittadino è rimasto presente nei massetani così come le vestigia architettoniche e archeologiche che lo ricordano”.

Altro momento importante delle celebrazioni, sarà la sera di sabato 12 luglio completamente dedicata alla rievocazione storica, con un evento aperto a tutta la cittadinanza e ai turisti, organizzato con la collaborazione della Società dei Terzieri Massetani: a partire dalle ore 19, Massa Marittima tornerà indietro nel tempo con assaggi di piatti tipici della cucina medievale nei tre terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia. In piazza Garibaldi sarà allestito un tipico banchetto medievale con i figuranti in abiti d’epoca, gran finale alle ore 22 e 30 con la sfilata del corteo storico.

Anche Lirica in Piazza, il 3,4 e 5 agosto, e il Balestro del Girifalco in notturna del 14 di agosto, saranno dedicati agli 800 anni del Libero Comune. Tra le iniziative è previsto inoltre un secondo convegno che sarà organizzato in autunno.