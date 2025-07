Massa Marittima celebra gli 800 anni da Libero Comune: sabato 12 luglio l’evento “Alla Tavola dei Priori” tra rievocazioni e sapori medievali

Massa Marittima: "Nel solco degli Ottocento anni da quando Massa Marittima il 31/07/1225 riscattò la propria libertà dal Vescovo Conte, grazie alle risorse delle miniere e all’operosità dei concittadini, diventando così a tutti gli effetti un Libero Comune, abbiamo pensato e creato come Società dei Terzieri Massetani l’evento di sabato prossimo “Alla Tavola dei Priori” per festeggiare questo importantissimo compleanno. Il 12 Luglio 2025 tutti quelli che vorranno venire potranno essere spettatori di una serie di manifestazioni coeve del periodo del Libero Comune 1225/1335. Duelli fra armati, esibizioni di sbandieratori e musici, gara fra arcieri, spettacoli di danza e declamazioni di sonetti del poeta concittadino Ugo da Massa.

Per i 500 visitatori che vorranno cogliere l’opportunità, potranno assaggiare tre menù diversi, coevi del periodo, distribuiti nelle sedi dei tre Terzieri.I titolari del biglietto, acquistabile in prevendita fisica dal 09/07 all’Ufficio Turistico o direttamente davanti al Comune il giorno stesso dell’evento, potranno visitare le sedi dei terzieri ed ammirare le opere contenute in esse. Troveranno all’interno anche un rievocatore che potrà spiegare loro la storia, l’araldica e i Palii vinti al Balestro del Girifalco, manifestazione che si effettua da oltre 65 anni.Il tutto con la loro dedica e simbologia. Il biglietto garantisce anche visite ai musei cittadini, visite guidate ai cunicoli storici del Cassero Senese e delle Fonti dell’Abbondanza", conclude il Rettore della Società dei Terzieri Massetani, Stefano Martinozzi.