Massa Marittima, audizioni per cantanti lirici per Lirica in Piazza 2025

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. SALA MARIELLA GENNAI Complesso ex Clarisse, Piazza XXIV Maggio,

Massa Marittima: Si ufficializzeranno le selezioni per l'edizione 2025 di Lirica in Piazza , il prestigioso festival operistico che ogni anno trasforma la suggestiva Piazza Garibaldi di Massa Marittima in un grande teatro all'aperto.

Le audizioni si terranno nei giorni 22 e 23 marzo 2025 presso la SALA MARIELLA GENNAI Complesso ex Clarisse, in Piazza XXIV Maggio, Massa Marittima (GR).

"E' una delle importanti novità di questa edizione di Lirica in Piazza, – commenta la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi – vogliamo offrire ai talenti emergenti l'opportunità di entrare a far parte del nostro festival. Anche questo è un modo per valorizzare l'opera lirica e dare spazio a nuove voci che possano emozionare il nostro pubblico, in un contesto unico come la bellissima piazza Garibaldi di Massa Marittima."

La direzione artistica di Lirica in Piazza è affidata al maestro Leonardo Quadrini , mentre la giuria sarà presieduta dalla celebre soprano Katia Ricciarelli . Faranno parte della commissione figure di rilievo del panorama lirico e teatrale: Carlo Antonio de Lucia (regista e manager), Pino Maiorano (direttore artistico del Bitonto Opera Festival), Fabrizio Nestonni (basso) e Marco Iezzi (BJM Management).

Le audizioni, organizzate in collaborazione con l' Associazione La Macina e il Bitonto Opera Festival , sono finalizzate alla selezione di cantanti lirici per i ruoli delle seguenti opere:

Aida di Giuseppe Verdi

Don Pasquale di Gaetano Donizetti

Turandot di Giacomo Puccini

Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

La Traviata di Giuseppe Verdi

I cantanti selezionati avranno l'opportunità di esibirsi nell'ambito di Lirica in Piazza , manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per la lirica all'aperto e che si svolgerà il 3, 4 e 5 agosto 2025 . Un'occasione unica per gli artisti emergenti di farsi conoscere e di esibirsi su un palcoscenico di grande prestigio. Gli spettacoli vedranno la partecipazione della Orchestra Internazionale della Campania , diretta dal M° Leonardo Quadrini , con la produzione a cura di Musicainsieme e Bucaneve , realizzata in collaborazione con il Comune di Massa Marittima .

La quota di spese di segreteria per le audizioni è fissata in € 20,00 , da versare tramite bonifico bancario intestato a: LA MACINA ASS. SOC. CULTURALE presso Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT43S0306941384100000011396 , con causale “Spese di segreteria audizioni Lirica in Piazza 2025” .

Per i partecipanti alle audizioni, sarà disponibile un pianista accompagnatore. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 marzo 2025 . Le audizioni sono liberamente aperte al pubblico

Per informazioni e modalità di iscrizione: Telefono: +39 339 117 5513 - E-mail: lamacinaabitonto@hotmail.it