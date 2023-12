Massa Marittima, approvato il bilancio di previsione 2024 e il programma delle opere pubbliche

Massa Marittima: Si è svolto a Massa Marittima l’ultimo Consiglio comunale dell’anno per l’approvazione del Bilancio di previsione e del programma delle opere pubbliche. Nella stessa seduta consiliare sono state approvate le controdeduzioni al Piano operativo, un passaggio importante per procedere con l’iter di approvazione, che il Comune conta di concludere prima della scadenza del mandato. Infine, è stata approvata una mozione contro il dimensionamento scolastico.

“Anche quest’anno, in linea con quelli passati, riusciamo ad approvare il bilancio di previsione rispettando la scadenza del 31 dicembre, – commenta il sindaco Marcello Giuntini - in modo da garantire all'Ente la piena operatività e la certezza amministrativa sin dai primi giorni del 2024, senza essere costretti all'esercizio provvisorio. Un risultato importante, per il quale ringrazio i nostri uffici e i consiglieri comunali che hanno partecipato al Consiglio convocato per il 20 dicembre, consentendo l’approvazione di questo importante atto”.

“È un bilancio da 34milioni di euro – spiega il sindaco - con circa 10milioni di euro di parte corrente e una spesa in conto capitale di 13milioni di euro. Nella spesa in conto capitale sono ricompresi sia i progetti già coperti da finanziamento, sia quelli che contiamo di finanziare con la partecipazione ai prossimi bandi, come i progetti sulle scuole di Valpiana e di Prata”.

“Un altro dato importante riguarda le entrate: – prosegue il sindaco – abbiamo potuto mantenere invariate tutte le tariffe dei servizi al cittadino, senza prevedere aumenti. E questo grazie anche alle risorse recuperate con la lotta all’evasione tributaria che viene portata avanti nell’ottica dell’equità fiscale, mettendo il contribuente moroso nella condizione di rientrare con i pagamenti attraverso la rateizzazione. Nel 2024 abbiamo riconfermato le risorse per il trasporto urbano che in via sperimentale abbiamo attivato da quest’anno.”

“Diversi lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche sono già coperti da finanziamento. - ha spiegato Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – Tra i progetti già finanziati rientrano opere importanti come Fosso Valcastrucci, un intervento strategico ai fini della sicurezza idraulica del centro abitato di Fenice Capanne; sono poi già stati finanziati i lavori per il nido di Valpiana; il quarto stralcio della palestra di Massa Marittima che riguarda gli spogliatoi e l’impiantistica; a Niccioleta l’illuminazione della via che porta al centro di documentazione. Particolarmente importante è la riqualificazione della Fonte del Tordino, un intervento da 720mila euro, che ha già ottenuto un finanziamento regionale di 576mila e consentirà anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di via Perolla e di riqualificare la via dei Chiassarelli, storica direttrice di collegamento tra Ghirlanda e Massa Marittima, trasformandola in un sentiero turistico percorribile a piedi ed in bici. Inserite nel programma delle opere pubbliche anche diverse asfaltature, tra le quali, la strada che porta dai magazzini comunali fino al carcere; poi sarà riqualificata la viabilità della zona artigianale di Valpiana e via della Repubblica. A questo si aggiunge il project financing per l’efficientamento energetico e la gestione della pubblica illuminazione nel territorio comunale che interesserà il capoluogo e le frazioni”.