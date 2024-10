Massa Marittima, alloggi ERP: pubblicato il bando per la formazione della nuova graduatoria

Scadenza: ore 12 del 30 novembre



Massa Marittima: Il Comune ha pubblicato il bando per la formazione della nuova graduatoria dei cittadini aspiranti ad ottenere l’assegnazione degli alloggi ERP. Con l’entrata in vigore della graduatoria 2024 decade la precedente del 2023.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2024 in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi 10. Possono anche essere inviate per pec alla mail massamarittima@postacert.toscana.it oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Massa Marittima, settore 1 Ufficio Affari Generali – Segreteria, piazza Garibaldi 10 Massa Marittima (GR).

“Le case popolari nel comune di Massa Marittima sono 69 -spiega Grazia Gucci, assessore comunale alle Politiche Sociali e della Casa – di cui 63 sono occupate da altrettante famiglie e 6 in attesa di ristrutturazione da parte dell’Epg e quindi al momento inutilizzabili. Nella vecchia graduatoria ci sono 47 famiglie in attesa di una casa. L’alloggio viene, di fatto, assegnato a vita, ed è rarissimo che la famiglia decida di lasciarlo. Quindi ci vogliono anni per poterli riassegnare. È evidente che le famiglie bisognose sono molte di più rispetto alla risposta che si riesce a dare, per questo il Comune da tempo sta lavorando per ampliare l’offerta, in particolare stiamo cercando di chiudere con la Regione Toscana la convenzione per ottenere un impegno a finanziare la costruzione di 10 nuovi alloggi erp in località Camilletta.”

“Per legge – prosegue Grazia Gucci - i bandi per formare la graduatoria degli aspiranti all’alloggio Erp vengono pubblicati ogni 4 anni ed è possibile aggiornarli ogni due, come abbiamo fatto nel 2023 nel comune di Massa Marittima. È importante ricordare ai cittadini che la graduatoria del 2023 decade con l’entrata in vigore della nuova graduatoria, e quindi tutte le famiglie in lista devono rifare domanda su questo bando. Il bando appena pubblicato consente anche ad altri cittadini di avanzare richiesta ed è importante per le persone che erano nella precedente graduatoria, in quanto presentando la nuova domanda, hanno la possibilità di aggiornare la propria posizione e di salire di punteggio, se nel frattempo sono cambiate le condizioni per anzianità ad esempio, o malattia, o se è aumentato il numero di figli”.

Info: laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it