Massa Marittima, al via la 31° edizione del concorso letterario “Scelto da Noi”

Massa Marittima: Compie 31 anni il concorso letterario “Scelto da Noi” che nasce dalla stretta collaborazione tra l’istituto comprensivo Don Curzio Breschi e la biblioteca comunale di Massa Marittima. Il concorso si rivolge alle case editrici e agli autori e alle autrici di narrativa per ragazzi e ragazze.



“Trentuno edizioni sono un bel traguardo, – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione di Massa Marittima – che danno la misura dell’impegno congiunto con cui l’amministrazione comunale e la scuola, in questi anni, hanno cercato di avvicinare alla lettura quanti più giovani possibile, intercettandoli a partire dalla scuola primaria. Il concorso coinvolge, infatti, edizione dopo edizione, tutti gli alunni e le alunne di quarta e quinta delle scuole elementari di Massa Marittima, Valpiana, Prata, Monterotondo Marittimo, Montieri e Boccheggiano, chiamati a decretare con il loro voto, il libro vincitore, tra i testi di narrativa per ragazzi e ragazze, precedentemente selezionati nell'ambito delle opere in concorso da una giuria composta da insegnanti e bibliotecarie”.

A partire da questa XXXI° edizione sono due le sezioni previste: A) la sezione narrativa; B) la sezione graphic novel, silent book e albi illustrati. Editori, autori e autrici potranno quindi candidarsi sia per la sezione A che per la sezione B, inviando le loro opere, che devono essere adatte a bambini e bambine, tra i 9 e i 10 anni. Due saranno i vincitori: uno per la sezione A e uno per la sezione B. A ciascun vincitore andrà un premio di 1000 euro.





La partecipazione è gratuita. Le opere devono pervenire entro il 31 marzo 2024 alla Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, piazza XXIV Maggio, 10 - 58024 Massa Marittima (GR). Editori, autori e autrici possono inviare al concorso fino a tre opere diverse, anche nello stesso pacco. All’interno del pacco dovrà essere inserita - pena l'esclusione dal concorso - una lettera di accompagnamento dove si comunica l'indirizzo e-mail sul quale autore/autrici e/o editori vogliono ricevere le informazioni sul concorso (selezione in cinquina, esiti della votazione) e una dichiarazione con la quale si accettano le regole del concorso e si manifesta la disponibilità dell'autore o dell'autrice ad essere presente a Massa Marittima in occasione della premiazione.

Le opere inviate devono essere presenti nel catalogo dell'editore, dotate di ISBN e facilmente reperibili in libreria, a prescindere dall'anno di edizione. Verranno accettate solo opere di autori o autrici che scrivono in italiano. I partecipanti al concorso sono invitati anche a mettere "Mi piace" alla pagina FB della Biblioteca comunale Gaetano Badii https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleGaetanoBadii e alla pagina Instagram @bibliotecabadi dove verranno inserite in tempo reale tutte le comunicazioni riquardanti il Premio Scelto da noi.

Dopo una prima selezione a cura della Commissione, la scelta dei 5 libri finalisti della sezione A e dei 5 libri finalisti della sezione B avverrà nel corso dell’estate a cura dei bambini e delle bambine che, a partire da settembre 2024, frequenteranno le classi quarta e quinta della scuola primaria. Nel corso dell’anno scolastico i bambini e le bambine leggeranno quindi le opere selezionate e tra queste decreteranno il vincitore, per ogni sezione. La premiazione avverrà il 30 maggio 2025, a Massa Marittima e nel corso dell’evento i vincitori incontreranno gli alunni.

Info: biblioteca comunale Gaetano Badii, Massa Marittima 0566 906290 prestito.biblio.comune.massamarittima.gr.it