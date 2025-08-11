Massa Marittima, al via il 131° Balestro del Girifalco

Martedì 12 agosto si comincia con il Balestruzzo, la gara di tiro dei piccoli balestrieri, il 13 agosto la presentazione del palio e il 14 agosto il Balestro in notturna

Massa Marittima: È tutto pronto per accogliere la 131° edizione del Balestro del Girifalco a Massa Marittima che si disputerà in notturna, alle 21.30, giovedì 14 agosto.

Intanto si comincia martedì 12 agosto con il Balestruzzo, la gara di tiro dei piccoli balestrieri: l’appuntamento è alle ore 21 al Cassero Senese.

Mercoledì 13 agosto, alle ore 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, sarà presentata la dedicazione di questa edizione del Balestro, il Palio e il pittore che lo ha realizzato. Alle 18.15 seguirà per le vie del centro, la sfilata del corteo storico e alle 18.45, in piazza Garibaldi la lettura del bando, l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici e l’estrazione dell’ordine di tiro. Alle ore 20 sarà la volta delle consuete cene prebalestro organizzate dai Terzieri di Cittavecchia, Cittannova e Borgo.

Momento clou giovedì 14 agosto, alle ore 21: da piazza XXIV Maggio, lungo le vie del centro storico, il corteo sfilerà per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 21.30 i balestrieri, rappresentanti dei tre Terzieri, si sfideranno per vincere la 131° edizione del Balestro del Girifalco, un evento unico che unisce competizione, tradizione e spettacolo.

Prevendita biglietti tribuna presso l’Ufficio Turistico di Massa Marittima – tel 0566.906554