Massa Marittima, al Parco di Poggio terminati gli interventi di riqualificazione

Massa Marittima: Sono terminati i lavori previsti dal primo stralcio del progetto di riqualificazione di Parco di Poggio, a Massa Marittima, finanziati dal Comune per valorizzare questo importante bosco urbano, situato nella parte alta della città. Il secondo stralcio partirà ad ottobre.







Il progetto di riqualificazione è stato redatto dall’Unione di Comuni Colline Metallifere su incarico del Comune di Massa Marittima, nell’ambito della convenzione per la gestione associata del verde urbano. La prima azione intrapresa è stata quella di realizzare un approfondito censimento arboreo, pianta per pianta, che ha consentito di registrare la quantità e la tipologia di alberi presenti nel parco e di verificare il loro stato di salute. Questo ha permesso di programmare in modo puntuale ed efficace gli interventi successivi. Il parco si estende su tre ettari ed è costituito da una lecceta centrale circondata da conifere, in particolare pini, a cui si aggiunge un piccolo nucleo di cedri. A seguito dei risultati del censimento sono stati programmati 140 abbattimenti di alberi compromessi e pericolosi e la messa a dimora di 70 nuove piantine di diverse tipologie, alcune delle quali a foglia caduca, per aumentare l’irraggiamento solare di una parte del parco in inverno.

“Con questo primo stralcio abbiamo effettuato circa il 65 per cento degli abbattimenti di piante malate previsti dal progetto e il 56 per cento delle potature. – afferma Dora Cimini, tecnico amministrativo dell’Unione Comuni Colline Metallifere che ha seguito la progettazione ed esecuzione dei lavori, coordinando gli operai agricoli forestali dell’Unione. – Sono state messe a dimora un 25% di nuove piante rispetto al totale di piantumazioni programmate. Attraverso la ripulitura del sottobosco e la spalcatura, ovvero la potatura dei rami secchi più bassi, è stata resa fruibile una parte più ampia di parco. Inoltre è stata imbrecciata la strada interna. Con dei grossi tronchi, recuperati dal taglio di alcuni cedri che era morti in piedi, sono state realizzate ampie sedute in legno che delimitano una piccola area realizzata al posto della vecchia pista di pattinaggio, dove poter riposare in mezzo al bosco e dove i ragazzi possono giocare. Nel secondo stralcio che partirà a ottobre, saranno realizzati il resto degli abbattimenti e delle potature e proseguirà la messa a dimora di nuove piantine. Inoltre, saranno realizzate delle terrazze panoramiche che danno sulla cattedrale di San Cerbone e sul Golfo di Follonica con l’apertura di una parte della vegetazione e la messa in sicurezza della scarpata con le steccionate. Saranno aggiunti tavoli e panchine.”

“Siamo soddisfatti di questa prima parte di lavori, – sottolinea il sindaco Marcello Giuntini – era una promessa che avevamo fatto ai cittadini in campagna elettorale, quella di procedere per step alla sistemazione del Parco di Poggio utilizzando le risorse provenienti dalla vendita di una parte del patrimonio forestale comunale. Il parco, che si trova in una posizione strategica, vicino agli impianti sportivi e alle abitazioni, nonché all’area commerciale, da tempo presentava delle criticità con zone in disuso per la presenza di piante infestanti ed alberi pericolanti su cui era urgente intervenire. Il progetto apporta diverse migliorie che vanno oltre la messa in sicurezza e rendono l’area più bella e accogliente per residenti e turisti. Tra l’altro con l’apertura del Museo Subterraneo è stato riqualificato con nuove luci e panchine anche il percorso pedonale che da via Corridoni, sale e si ricongiunge al Parco di Poggio.”

Nelle foto Dora Cimini e Marcello Giuntini