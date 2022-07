Massa Marittima, 54° Mostra scambio di minerali e fossili

Sabato 23 e domenica 24 luglio nel Chiostro medievale di S. Agostino. Ingresso libero.



Massa Marittima: È in programma sabato 23 e domenica 24 luglio a Massa Marittima, nel Chiostro medievale di S. Agostino, la 54° edizione della mostra scambio di minerali e fossili, organizzata dal Gruppo Mineralogico Massetano Bernardino Lotti, con il patrocinio del Comune e dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, e il contributo di Avis comunale di Massa Marittima, associazione donatori di sangue.

Si potranno ammirare vari tipi di minerali e fossili, messi a disposizione da collezionisti provenienti da tutta Italia. Quest’anno gli espositori sono 27. Gli stand apriranno il sabato, dalle 17 e 30 alle 24 e la domenica tutto il giorno, dalle 9 e 30 alle 24. Ingresso libero. Grazie alla collaborazione tra Gruppo Mineralogico Massetano e la famiglia Eckelman, in occasione della mostra scambio, la domenica sarà possibile visitare con ingresso libero, anche la storica collezione mineralogica Galeotti, in via Moncini 62. La piccola Galleria di via Moncini è uno scrigno di bellezza che conserva al suo interno un tesoro inestimabile costituito dalla collezione di minerali, rocce e fossili del signor Giuliano Galeotti, massetano con la passione per la mineralogia, che negli anni è riuscito a raccogliere più di mille pezzi, provenienti per la maggior parte dal sottosuolo delle Colline Metallifere, ma anche da altre parti del mondo. La collezione Galeotti sarà aperta la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.





“Con i suoi 54 anni di età la mostra scambio di minerali e fossili di Massa Marittima è una delle più longeve del panorama nazionale, – sottolinea Irene Marconi, assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima – un evento che sta crescendo, come dimostra l’adesione quest’anno di ben 27 espositori. Oltre a richiamare a Massa Marittima collezionisti e appassionati in cerca del pezzo pregiato, la mostra scambio di minerali e fossili è un appuntamento piacevole anche per i turisti. In questo senso è positiva la scelta di offrire un’apertura ampia che comprende la fascia oraria serale fino alle 24. In più quest’anno c’è l’importante novità della visita alla Collezione mineralogica Galeotti che merita sia per i pezzi conservati, sia per la cura dell’allestimento.”

Il Gruppo Mineralogico Bernardino Lotti è una vera e propria istituzione a Massa Marittima. Fondato nel 1975 da un gruppo di tecnici, minatori, esperti di mineralogia e di geologia, docenti, ricercatori e collezionisti, ogni anno organizza la mostra scambio compresa nel calendario e nella programmazione della Regione Toscana. Un evento che vuole essere anche un ricordo e un omaggio al lavoro durissimo di migliaia di minatori che fino agli anni ottanta hanno lavorato nelle miniere di Massa Marittima e delle Colline Metallifere.

Nella foto la signora Marie Therese Eckelmans Martin, attuale proprietaria della Collezione Galeotti.