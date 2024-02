Massa Marittima, 200mila euro di nuovi lavori sulle strade comunali

Il primo intervento sulla strada del Vivoli in località Cura Nuova. I lavori sono iniziati il 2 febbraio.



Massa Marittima: Con un investimento di 200mila euro il Comune di Massa Marittima ha dato il via ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria della viabilità locale che interessano diverse strade comunali con l’obiettivo di riqualificare i tratti ammalorati e pericolosi.

I lavori sono iniziati il 2 febbraio. Il primo intervento, in località Cura Nuova, ha riguardato la strada del Vivoli, con lavori puntuali per migliorare la qualità del manto stradale e garantire una percorrenza più sicura. E' in corso la sistemazione della strada comunale Massa Marittima-Accesa, nel tratto davanti al magazzino Comunale, fortemente ammalorato.

I lavori proseguono nella zona industriale di Valpiana, dove sarà ripristinato il manto in via dei Chiodaioli. Per realizzare l'intervento è previsto un senso unico alternato per un massimo di due giornate lavorative. “La zona artigianale di Valpiana necessita di un intervento di asfaltatura consistente – precisa il sindaco Marcello Giuntini – al momento siamo stati in grado di stanziare risorse solo per il primo step, dando la precedenza al tratto maggiormente compromesso. Finanziare altri interventi in corso d’anno è una delle nostre priorità”.

Verranno poi ripristinati i marciapiedi e parte dell’asfaltratura di via della Repubblica. Infine, verrà ripristinata l’asfaltatura nella parte iniziale del parcheggio di Borgo procedendo nell’occasione alla potatura degli alberi.

“Stiamo procedendo nella manutenzione della rete viaria nella consapevolezza di quanto sia importante per garantire un territorio più sicuro e vivibile. – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Massa Marittima-L’obiettivo è quello di eseguire i lavori con interventi rapidi ed efficaci, riducendo al minimo il disagio per i cittadini.”

"Questi nuovi interventi dimostrano l'impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare continuamente l'infrastruttura viaria. – conclude il sindaco Marcello Giuntini – Un passo dopo l’altro, in base alle possibilità economiche, procediamo con la progettazione e con la realizzazione dei lavori. Tutti gli anni si investono cifre importanti contribuendo al miglioramento della funzionalità e dell’estetica delle nostre strade e all’aumento della sicurezza per i cittadini e per chi viene da fuori.”