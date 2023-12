Massa M.ma. Sanità, UilFpl: “Forte preoccupazione per il futuro del personale sanitario”

Massa Marittima: “La UilFpl esprime forte preoccupazione per il futuro del personale sanitario a causa del pensionamento del Primario di Ortopedia e per le Dimissioni di un altro Medico. Urgono chiarimenti relativi all’utilizzo del personale Infermieristico ed OSS.





Siamo oramai alle porte delle festività natalizie e, come ogni anno, l'organizzazione interna ai piccoli ospedali subisce delle modificazioni per permettere al personale una congrua fruizione e rotazione delle ferie, garantendo comunque il servizio ai pazienti. All'Ospedale S. Andrea di Massa Marittima però, c'è una situazione di sofferenza e disagio, su cui la scrivente Organizzazione Sindacale, intende porre l’accento per un doveroso ed opportuno approfondimento. Siamo fortemente preoccupati per ciò che accadrà in merito al pensionamento del Primario di Ortopedia del S. Andrea, concomitante con le dimissioni di un altro Medico del medesimo reparto. Risulta addirittura anche la ulteriore partenza di un altro chirurgo ortopedico. Rimarrà quindi solo una unità di Dirigenza Medica in ortopedia a Massa Marittima. Le attività chirurgiche, da quello che risulta, saranno sospese almeno temporaneamente, e non siamo al corrente dei termini di tale sospensione.

Consequenzialmente, il personale Infermieristico e OSS presteranno il loro servizio in un clima di incertezza sulla loro prossima e futura collocazione che, al momento, ci risulta, sia quella di ruotare negli altri reparti, con il dubbio della possibilità di fruizione dei necessari riposi. Di qui la necessità di un chiarimento sugli sviluppi che l'Azienda intende programmare sui piccoli ospedali, tra cui quello di Massa Marittima, tramite il confronto, come auspichiamo, con le Organizzazioni Sindacali. La UilFpl significa l’urgenza di un incontro con l'Azienda, allo scopo di chiarire una situazione, da tempo conosciuta, che sta creando fin troppe incertezze e preoccupazioni al personale sanitario e, ovviamente, alla collettività", termina la Segreteria UilFpl Area Vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto