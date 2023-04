Sport Massa Color rinviata al 21 maggio per le previsioni meteo avverse 29 aprile 2023

Redazione Massa Marittima: A causa delle previsioni meteo avverse è stata rinviata al prossimo 21 maggio Massa Color, la corsa podistica solidale che si sarebbe dovuta svolgere a Massa Marittima domenica 30 aprile.

