“MARZO PER LE DONNE”: Un calendario di iniziative nel mese dedicato alle donne

Comune e Commissione Pari Opportunità presentano una serie di incontri sul tema



Roccastrada: In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Roccastrada in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità propone un calendario di iniziative dal titolo “MARZO PER LE DONNE”, legate al mondo femminile ed alla tematica della violenza psicologica di genere.





Sabato 4 marzo alle ore 17.00 a Roccastrada al Kaos Kreativo, si terrà la presentazione di un romanzo tutto al femminile “ Una mattina come tante “ di Sabrina Cionini che racconta una storia vera di violenza fisica e psicologica; farà da relatore Gabriella Pizzetti e sarà presente un rappresentante del Consultorio La Famiglia onlus e l’autrice delle illustrazioni, Michela Valente. Lo stesso evento sarà ripetuto venerdi 31 marzo alle 17.00 a Ribolla presso la sede AUSER.

L’autrice, prendendo spunto dal romanzo, con lo scopo di veicolare il messaggio alle nuove generazioni sarà poi a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Roccastrada, in collaborazione con cui è stato organizzato un incontro per il giorno venerdi 24 marzo alle ore 12.30, nel quale racconterà la sua esperienza di vita agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Roccastrada e Ribolla, alla presenza dell’associazione Olimpia de Gouges.

“Grazie ad una componente della Commissione Pari Opportunità - queste le parole della vice sindaca ed assessora alle pari opportunità Stefania Pacciani - abbiamo avuto l’occasione di conoscere Sabrina; le sue parole toccanti e sincere hanno suscitato in tutte le componenti la Commissione una grande emozione e per questo abbiamo ritenuto che fosse un occasione da cogliere per stimolare l’emotività e rendere consapevoli gli adolescenti in una fase della vita in cui la confusione tra il lecito e l’illecito è massima e quindi l’esigenza di stabilire i confini non è più prorogabile”.

“Ci rivolgiamo agli studenti di entrambi i sessi - prosegue Pacciani - affinchè ciascuno possa prendere coscienza e sensibilizzarsi sull’argomento; la presenza agli incontri di un operatore del centro antiviolenza Olimpia de Gouges, sarà fondamentale per far emergere e condividere tematiche personali e non, ancora troppo frequenti e che normalmente non trovano spazio per essere espresse”.

“La scelta di rappresentare una rassegna di eventi in più date anzichè concentrarsi sulla giornata internazionale della donna dell’8 marzo - queste le considerazioni della Presidente della Commissione Pari Opportunità Eleonora Pellegrini -, ha proprio lo scopo di raggiungere più persone e coinvolgere soprattutto i giovani che si approcciano all’affettività e alle prime relazioni sentimentali per renderli consapevoli delle molte forme di preclusione della libertà individuale e di espressione: la storia raccontata da Sabrina Cionini può costituire uno spunto di riflessione e soprattutto lanciare un messaggio positivo: uscire da una relazione violenta si può e per farlo bisogna riconoscere di avere un problema ed affrontarlo”.

Il calendario degli eventi prevede inoltre per venerdì 10 marzo alle ore 11, la partecipazione all’iniziativa promossa da Unicoop Tirreno sezione di Roccastrada “ Lo scaffalino dei libri randagi“ con una una iniziativa di scambio e distribuzione in forma gratuita di libri al femminile, che consentirà di condividerli per incentivarne la lettura. L’evento, alla presenza dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi, è organizzato con la collaborazione della biblioteca comunale A.Gamberi di Roccastrada.

Nell’arco del mese di marzo saranno inoltre previste presentazioni di libri in date ancora da definire.