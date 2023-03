“Marzo per le Donne”: Lo scaffalino dei libri randagi nel negozio Coop di Roccastrada

Roccastrada: Comune, Commissione Pari Opportunità e Unicoop Tirreno sezioni soci di Roccastrada, in collaborazione con la biblioteca A.Gamberi di Roccastrada, hanno presentato ed inaugurato venerdi scorso 10 marzo “Lo scaffalino dei libri randagi”. Si tratta di un’iniziativa di scambio e distribuzione in forma gratuita di libri con temi al femminile, che consentirà di condividerli per incentivarne la lettura.



Lo scaffale trova alloggiamento nel negozio Coop di Via Nazionale a Roccastrada e chiunque interessato potrà prendere in prestito liberamente dei libri e restituirli una volta letti. L’evento è stato realizzato nell’ambito del calendario delle iniziative in programma nel mese di marzo, dal titolo “Marzo per le donne” che ha lo scopo di affrontare le questioni legate al mondo femminile ed alla tematica della violenza psicologica di genere.

Le altre iniziative nel mese di marzo prevedono per venerdi 31 marzo alle 17.00 a Ribolla presso la sede AUSER la presentazione di un romanzo tutto al femminile “ Una mattina come tante “ di Sabrina Cionini che racconta una storia vera di violenza fisica e psicologica; farà da relatore Gabriella Pizzetti e sarà presente un rappresentante del Consultorio La Famiglia onlus e l’autrice delle illustrazioni, Michela Valente.

L’autrice, prendendo spunto dal romanzo, con lo scopo di veicolare il messaggio alle nuove generazioni sarà poi a disposzione dell’Istituto Comprensivo di Roccastrada, in collaborazione con il quale è stato organizzato un incontro per il giorno venerdi 24 marzo alle ore 12.30, e nel quale racconterà la sua esperienza di vita agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Roccastrada e Ribolla, alla presenza dell’associazione Olimpia de Gouges.

Nella foto: da sinistra a destra Loretta Pizzetti della sez.Soci Coop Roccastrada, l’assessore Emiliano Rabazzi, la responsabile del negozio coop Roccastrada Valentina Bogi, l’assessora Barbara Rusci e la vice sindaca Stefania Pacciani.