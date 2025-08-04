Martedì si balla di nuovo la Chacarera e la Milonga a La Bandita di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: martedì sera 5 agosto alla Sosta del Buttero “La Bandita” a Castiglione della Pescaia, prima di una lunga Milonga, si è svolge la seconda dimostrazione, lezione e pratica di Chacarera tenuta dal musicalizador "El varón del tango" Giovampaolo Campodonico, danza folklorica tipica della zona Nord dell'Argentina, ballo in coppia che si svolge all'interno di un gruppo di altri ballerini e nella sua versione più tradizionale viene suonata utilizzando chitarra, tamburo e violino, negli ultimi anni si è diffuso l'uso di altri strumenti musicali, la base musicale che accompagna questo ballo può essere o esclusivamente strumentale oppure accompagnata da canti, la lingua di questi canti è lo spagnolo o il Quechua santiagueño, un dialetto tipico della provincia di Santiago del Estero.

Serata speciale dalle 19,30 alla Sosta del Buttero “La Bandita” che ti trova sulla Strada Provinciale del Padule a Castiglione della Pescaia. Bevuta a cinque euro e dalle ore 20 apre il servizio ristorante, per prenotazioni 3332313222 per chi vuole cena a buffet da 15 euro, da non mancare parole di Artemare Club che segue gli eventi di balli latini e caraibici della Maremma!