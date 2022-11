Martedì mattinata di pulizia dell'Ilva

L'evento è organizzato dall'associazione Balance, che si occupa della promozione delle attività di skate, con il patrocinio del Comune di Follonica.



Follonica: In occasione del patrono di Follonica, martedì 15 novembre, sarà organizzata una mattinata di pulizia dell'Ilva dal titolo "Prendiamoci cura del futuro". L'evento è organizzato dall'associazione Balance, che si occupa della promozione delle attività di skate, con il patrocinio del Comune di Follonica.

«La giornata di pulizia ha lo scopo di educare i giovani, ma anche gli adulti, alla cura dell’ambiente che ci circonda e del territorio in cui viviamo quotidianamente, ma è anche un pretesto per sviluppare una maggiore coscienza ecologica – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – Crediamo inoltre che questa giornata sia un'occasione per rendere ancora più fruibile l’area Ex Ilva, centro storico della città di Follonica. Non solo una pulizia fine a se stessa ma anche un mento di riflessione e aggregazione, per dare ai giovani e agli adulti l’opportunità di sviluppare un senso civico nei confronti dell’ambiente e di chi lo abita».

La partecipazione ad eventi di questo tipo dà la possibilità di accumulare punti Ecoattivi. Il progetto Ecoattivi prevede infatti svariate azioni che, tramite punti, permettono di ricevere buoni sconto spendibili nelle attività commerciali della città aderenti all'iniziativa. L'appuntamento è per martedì prossimo, 15 novembre, alle 10 di fronte al cancello dell'Ilva.