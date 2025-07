Dalla regione Martedì 8 a Fiesole una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana 7 luglio 2025

7 luglio 2025 154

154 Stampa

Massimo Orlandi

E’ questo in sintesi, il contenuto dell’iniziativa in programma martedì 8 luglio presso il teatro di Fiesole (largo Piero Farulli 1). Il convegno, intitolato "Edilizia residenziale pubblica, housing e infrastrutture sociali" è stato organizzato dall’assessorato alle politiche sociali e alla casa, con l’obiettivo di uno sguardo a largo spettro sulle politiche abitative toscane, con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica; l’iniziativa servirà anche a verificare il percorso del piano casa regionale, e ancora a individuare prospettive e opportunità in vari ambiti, dal social housing alle infrastrutture sociali. “Abbiamo ritenuto necessario – ha detto l’assessora alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli - analizzare le nostre politiche abitative con un approccio che considera l'abitare in una prospettiva più ampia, che include aspetti sociali, urbanistici e di dimensione territoriale. Insistiamo volentieri sul tema del diritto all’abitare: siamo convinti che deve tornare al centro delle politiche del nostro Paese, in termini di risposta al bisogno e all’emergenza abitativa e per le sue implicazioni a livello sociale”. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessora Spinelli, della sindaca di Fiesole Cristina Scaletti e della presidente di Anci Toscana Susanna Cenni. Seguiranno, distribuiti in varie sessioni, interventi di amministratori, tecnici, rappresentanti di sindacati, di realtà connesse alla tematica dell’abitare. Modererà gli incontri Sara Ghilardi, giornalista di Toscana notizie. Le conclusioni alle 17, saranno affidate all’assessora Spinelli. Per il programma e le iscrizioni all’evento: https://www.regione.toscana.it/-/edilizia-residenziale-pubblica-housing-ed-infrastrutture-sociali Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Martedì 8 a Fiesole una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana Martedì 8 a Fiesole una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana 2025-07-07T10:45:00+02:00 290 it Una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana PT1M /media/images/serena-spinelli-regione-toscana.jpg /media/images/thumbs/x600-serena-spinelli-regione-toscana.jpg Maremma News Firenze, Mon, 07 Jul 2025 10:45:00 GMT