Martedì 18 marzo a Follonica "Solisti al mondo"

E’ un concerto che celebra culture e stili musicali diversi con la chitarra, accompagnata dal quartetto d'archi Un’occasione imperdibile per apprezzare la chitarra insieme ad altri strumenti.

Follonica: Sinan Erşahin (Turchia)-chitarra

Sándor Papp (Ungheria)-chitarra

Quartetto d’archi Allegro con Brio

Massimo Merone, Valentina Garofoli-violino, Giulia Bernardini-viola, Michele Lanzini-violoncello

“Solisti dal mondo” è un concerto unico che celebra l'incontro di culture e tradizioni musicali attraverso le esibizioni di due talentuosi chitarristi: Sinan Erşahin, proveniente dalla Turchia, e il chitarrista ungherese Sándor Papp. Accompagnati dal prestigioso Quartetto d’archi “Allegro con brio”, i due artisti porteranno in scena una serata ricca di emozioni e varietà sonora.

Il pubblico potrà attendersi un programma affascinante che include opere di compositori contemporanei come Charlton, Mayer e Dyens, le cui composizioni mettono in risalto la versatilità della chitarra e la bellezza degli archi. Le melodie accattivanti e le armonie innovative si intrecceranno in un dialogo musicale, offrendo un'alternanza di passaggi ferventi e delicati.

Con l'alternarsi di stili e influenze culturali, “Solisti dal mondo” promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio sonoro attraverso diverse atmosfere, dalle sonorità calde della musica turca a quelle evocative dell'Europa centrale. Questo concerto è un'occasione imperdibile per apprezzare l’arte chitarristica in un contesto cameristico di alta qualità. Gli spettatori saranno certamente lasciati incantati dalla sinergia tra i solisti e gli archi, in un evento che celebra la musica come linguaggio universale.