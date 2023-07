Marrini (FDI): "Cassoni pieni di rifiuti in spiaggia Rsa, il Comune li porti via"

Follonica: "Un nuovo scempio campeggia all'ingresso della colonia marina, un edificio ormai in decadenza da anni e che il Comune non riesce, o non vuole, riqualificare: due cassoni verdi, di dimensioni enormi, che contengono i numerosi rifiuti raccolti da Sei Toscana nell'area e sulla spiaggia". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Follonica, denuncia una situazione che definisce "uno sfregio all'immagine della città e un pessimo biglietto da visita per i turisti che frequentano quel tratto di litorale".

"I rifiuti all'interno dei cassoni emanano un cattivo odore che circonda l'arco nei pressi dell'ingresso della colonia marina - sottolinea Marrini -. E' una situazione che va avanti ormai da molti giorni: prima i contenitori erano stati collocati dalla parte opposta, poi sono iniziati i lavori del Comune nella struttura e sono stati spostati. Fra l'altro, si trovano a circa cinquanta metri dalla Rsa Falusi: è una vergogna, sia per i miasmi che provengono a causa dei rifiuti, sia per il paesaggio, deturpato da un simile ecomostro".

"Come se non bastasse - continua il consigliere di Fratelli d'Italia -, subito dopo questi cassoni alcuni venditori ambulanti stranieri hanno realizzato un accampamento con delle tende e hanno sistemato dei fili a cui hanno appeso ad asciugare dei panni. In quel tratto di strada transitano le auto dei parenti degli ospiti della Rsa, oltre alle ambulanze che trasportano gli anziani non autosufficienti e che devono sottoporsi a cure o ad analisi. Una simile situazione è una grave mancanza di rispetto nei confronti di queste persone. Ho mandato un messaggio all'assessore all'ambiente, Mirjam Giorgieri, con alcune foto scattate da turisti rimasti sorpresi da questo degrado e le ho chiesto di far ripulire l'area, ma ancora non mi ha risposto".

"La mia segnalazione non vuole essere una polemica sterile, ma più semplicemente una critica costruttiva - termina Marrini -. Quei cassoni vanno spostati immediatamente dalla spiaggia e collocati o nella zona industriale o nel cantiere di Sei Toscana, in un'altra zona della città. Nulla da eccepire sui lavori del Comune alla colonia marina, ma il sindaco Benini e l'assessore Giorgieri devono trovare quanto prima una soluzione. Infine, invito la Asl a fare un sopralluogo, dato che quei rifiuti possono causare anche problemi di igiene pubblica".