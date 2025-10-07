Marina di Grosseto, ciclista ferita in un incidente in via delle Collacchie: trasportata al Misericordia

Grosseto: Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Marina di Grosseto, dove una donna di 34 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via delle Collacchie.

L’allarme è scattato intorno alle 16.38, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, con a bordo personale infermieristico, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Secondo le prime informazioni, la donna, che si trovava in sella alla propria bicicletta, sarebbe rimasta coinvolta in un incidente la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice 2 (media gravità) all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Le condizioni della ciclista non desterebbero preoccupazioni, ma sarà il personale sanitario del nosocomio grossetano a valutare con precisione le conseguenze dell’impatto.