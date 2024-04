Marina Cala de’ Medici, approvata all’unanimità la bozza di bilancio all’ultima assemblea dei soci

Eletto anche il nuovo Cda con conferme e new entry. Obiettivi, mantenere la posizione di leadership nel settore infrastrutturale marittimo e l’impegno verso la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo economico

Approvata all’unanimità la bozza di bilancio 2023 del Marina Cala de’ Medici all'assemblea annuale dei soci che si è tenuta stamani al teatro Solvay durante la quale sono stati presentati anche i risultati della gestione dell'anno e le prospettive future.

L'Amministratore delegato Matteo Italo Ratti ha illustrato il bilancio sociale, che rappresenta una gestione accurata e innovativa con particolare attenzione alla sostenibilità, alle manutenzioni e agli eventi proprio per rimarcare lo sforzo al processo di integrazione del porto nel tessuto urbano e nella comunità locale. Un traguardo di notevole importanza è stato sottolineato da tutto il CDA uscente: dopo 12 anni di sforzi, la Società è riuscita a completare la procedura di cessione della residuale quota di partecipazione detenuta attraverso una controllata dalla Teseco Spa. Questo evento segna la chiusura di un capitolo iniziato nel lontano 1999 e conclusosi nel 2024 con l'uscita definitiva della società pisana, coinvolgendo più di 36 soci che hanno rilevato queste importanti quote di partecipazione con investimenti considerevoli.

Durante l'assemblea sono stati discussi anche i piani di manutenzione in corso e futuri, tra cui il rifacimento completo dei blocchi bagni e la rifioritura della diga Annunciato anche l'avvio della procedura di cessione dei fondi immobiliari del borgo commerciale, un processo recentemente concluso che consentirà al borgo Cala De Medici, con ulteriori cospicui investimenti, di riportare in attività i negozi sino ad ora non occupati a seguito della procedura.

Ratti ha di fatto evidenziato l'interesse crescente da parte degli investitori e degli imprenditori nel portare le proprie attività all'interno del porto, confermando la posizione di Marina Cala de' Medici come uno dei poli attrattivi più importanti della regione.

In assemblea è stata presentato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione che vede l’incremento di nuovi consiglieri rappresentativi della compagine sociale, importanti imprenditori di successo con rilevanti attività industriali, leader di settore, ossia Matteo Italo Ratti, Flavia Pozzolini (presidente), ammiraglio Stefano Porciani, Marco Marioni, Valerio Mazzei, Eugenio Alphandery e Fausto Sestini. La Società con il nuovo CDA si prepara dunque ad affrontare con determinazione le sfide future, mantenendo salda la sua posizione di leadership nel settore infrastrutturale marittimo e confermando il suo impegno verso la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo economico della regione.