“Maria, nostra Signora di Nazareth”. Incontro pubblico con don Maurizio Gronchi

Grosseto: “Maria nostra Signora di Nazareth", sarà la riflessione che verrà offerta da don Maurizio Gronchi, venerdì 9 giugno, a Grosseto, presso i locali della parrocchia SS. Crocifisso (via Lavagnini), in un doppio appuntamento: alle ore 17 e alle ore 21.



L’incontro rientra nel calendario di iniziative promosse dalla parrocchia per celebrare la festa di Maria, sede della Sapienza.

Don Gronchi, pisano, è docente ordinario di Cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. È autore di importanti pubblicazioni in materia di cristologia, tra cui "Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore", "Discussione sul Gesù storico" (curatore con G. Biguzzi), "Amoris laetitia. Una lettura dell’esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia".

Come detto, l'incontro si inserisce in un più ampio programma di iniziative per celebrare la festa di Maria sede della Sapienza, iniziato il 4 giugno con un triduo di preghiera e che mercoledì 7 giugno, festa di Maria, sede della Sapienza, avrà il suo momento centrale alle 20.30 con una Messa solenne presieduta dal vescovo emerito Rodolfo, a cui farà seguito una processione con la statua lignea conservata in chiesa, che attraverserà via Lavagnini, viale Brigate Partigiane, via Pepe, via Bassi con sosta presso l’Istituto Santa Elisabetta. Al termine avrà luogo la consacrazione alla Vergine.