Attualità Maria Mecarozzi nuova presidente provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto per la categoria Pulitintolavanderia 25 febbraio 2025

25 febbraio 2025

177 Stampa

Redazione

Grosseto: Maria Mecarozzi è la nuova presidente provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto per la categoria Pulitintolavanderia. Un incarico prestigioso che conferma il suo impegno e la sua competenza nel settore, oltre alla fiducia riposta in lei dagli imprenditori del comparto. Confartigianato Imprese Grosseto esprime le proprie congratulazioni alla nuova presidente, certa che la sua esperienza e professionalità contribuiranno a valorizzare e sostenere le imprese del settore, affrontando le sfide del mercato e promuovendo soluzioni innovative per la crescita delle attività locali. La categoria Pulitintolavanderia comprende tutte le attività artigiane specializzate nei servizi di lavanderia, pulitura e tintura di capi di abbigliamento e tessili, con particolare attenzione alla qualità del servizio e all’adozione di tecnologie sostenibili. Un comparto che negli ultimi anni ha affrontato importanti cambiamenti, tra nuove normative ambientali e richieste sempre più elevate da parte della clientela. Maria Mecarozzi avrà il compito di rappresentare le esigenze degli operatori del settore, promuovere iniziative per la crescita del comparto e favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni e gli enti preposti. Confartigianato Imprese Grosseto rinnova il proprio impegno a fianco delle aziende artigiane, continuando a offrire assistenza, formazione e supporto per lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese locali. Seguici



