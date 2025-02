Cultura "MARIA" di Pablo Larraín a Follonica per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra" 18 febbraio 2025

18 febbraio 2025

Redazione

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato MARIA di Pablo Larraín, con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee. L'appuntamento è il 20 febbraio alle 19:00. Maria Callas. La vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta. Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi. Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook

