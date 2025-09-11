MareMMMalonga 2025: primo evento dell’Azienda Agricola Terra Nera in rete con i produttori locali, per valorizzare il territorio e la comunità maremma

Scansano: Il 7 settembre scorso Terra Nera ha lanciato la prima edizione di MareMMMalonga, una passeggiata tra gli ulivi con tappe di degustazione di eccellenze locali, realizzata grazie alla collaborazione con alcuni produttori del territorio. Oltre ai prodotti di Terra Nera, tra cui l’olio toscano IGP e il nuovo liquore alle foglie d’olivo OLEA, gli oltre 100 partecipanti hanno potuto assaggiare i vini di Colli del Vento (Montorgiali) e di Puro Vino (Montiano), i salumi e la porchetta de Il Bosco Felice (Magliano), i formaggi dell’Azienda Agricola Quadalti (Arcille), oltre a pane e dolci dell’Antico Forno di Poggioferro.





L’evento, animato dalla musica dal vivo de I Menestrulli di Pancole, è stato patrocinato dal Comune di Scansano e il ricavato è stato devoluto all’Auser di Scansano, a conferma dell’impegno di Terra Nera nel valorizzare il territorio e nel sostenere la comunità locale.





Azienda Agricola Terra Nera

L’Azienda Agricola Terra Nera nasce nel cuore della Maremma Toscana, a Bivio di Montorgiali (Scansano), su un territorio collinare unico per composizione e fascino. Fondata negli anni ’90 dalla passione per l’olio e per il territorio maremmano della famiglia Garbelli, l’azienda è oggi una realtà a conduzione familiare che conta circa 8.000 piante di olivo e produce Olio Toscano IGP biologico e liquore alle foglie d’olivo, espressione autentica di cura artigianale e rispetto della natura. La gestione familiare si riflette anche nello stile di accoglienza: calore, attenzione al cliente e cura dei dettagli rendono l’esperienza a Terra Nera unica e autentica. Dal 2020, accanto alla produzione agricola, l’azienda gestisce un agriturismo con appartamenti indipendenti, in grado di ospitare fino a una trentina di persone, offrendo soggiorni immersi nel verde e percorsi di degustazione dedicati alla tradizione toscana.