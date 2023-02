Maremma Tosco Laziale, una promozione mai vista…

Grosseto: Prosegue a ritmo serrato la campagna abbonamento per il circuito Mtb Maremma Tosco Laziale. Una delle challenge più antiche del programma italiano di mountain bike se si considera che siamo arrivati alla 15esima edizione. Le adesioni stanno affluendo ma c’è ancora tempo e spazio per inserirsi nel vasto calendario della challenge a metà fra Toscana e Lazio: fino al 9 marzo si potranno pagare 125 euro per iscriversi al circuito. E’ però in atto anche un’altra promozione: con soli 25 euro in più si aderirà anche all’altro circuito New Marathon Lazio. Questo significa che con 180 euro si avrà l’iscrizione garantita a ben 10 Granfondo (due gare sono infatti in comune), ossia 18 euro a gara. Un prezzo mai visto.



Facciamo un po’ di ordine fra le varie date iniziando dal Maremma Tosco Laziale. Il programma è diviso in due parti: la prima in Toscana con Bacialla Bike a Terontola (12 marzo), GF dell’Argentario a Porto Santo Stefano (26 marzo) e Sinalunga Bike (16 aprile). Seconda metà tutta le Lazio con Cimini Race a Viterbo (30 aprile), Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (28 maggio) e Marathon dell’Est! Est!! Est!!! a Montefiascone, che cambia data spostandosi all’11 giugno e varrà anche quale campionato regionale della specialità.

Le ultime due gare fanno parte anche del circuito New Marathon Lazio che prevede altresì Marathon Parco dei Monti Aurunci a Fondi (2 aprile), Marathon dei Lupi a Pico (23 aprile), Marathon Monte Calvo ad Amaseno (7 maggio) e chiusura il 10 settembre con la Marathon dei Colli Albani a Lariano.

Un’occasione unica per arricchire la propria agenda di eventi con una serie di classiche, oltretutto abbastanza concentrate nello spazio geografico il che significa poter contenere i costi di trasferta. Tornando al Maremma Tosco Laziale c’è anche un altro dato che va considerato: il costo d’iscrizione è identico se si sceglie Marathon oppure Granfondo, i due percorsi in alternativa che verranno proposti ad ogni tappa. L’inizio del circuito è sempre più imminente, bisogna sbrigarsi…

Per informazioni: www.maremmatoscolaziale.it