‘Maremma Subbuteo’, raccolti 2.500 euro per la ricerca sulla Sla

Follonica: Si respirava un’atmosfera di festa al 4° Trofeo ‘Città di Follonica’ promosso dall’Associazione ‘Maremma Subbuteo’, divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del calcio giocato a punta di dito, in una location unica come la spiaggia di Follonica. Un evento sportivo dal cuore solidale: ad unire, inatti, tutti i partecipanti c’era l’importante obiettivo di raccogliere fondi a supporto di Fondazione AriSLA per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa molto grave, che solo in Italia interessa circa 6mila persone. “Siamo molto soddisfatti del successo di questa edizione, che è stata una bellissima festa di sport e solidarietà. Ringrazio il Comune di Follonica per il supporto, il Soccer Cage per l’ospitalità, il team di calcio di Follonica/Gavorrano per la loro eccezionale presenza e tutti giocatori per la sportività e la bontà dimostrata - sottolinea il nuovo Presidente dell’Associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, Stefano Pistolesi -. Un ringraziamento speciale ai ragazzi dell’Associazione per il tempo che hanno dedicato al torneo rendendolo forse quello più caratteristico e coinvolgente nell’ambito subbuteistico. Ognuno ha contribuito a raggiungere il traguardo dei 2.500 euro da donare per la ricerca sulla SLA”.

Al torneo, disputato sabato 2 agosto presso lo stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage, che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Follonica sono intervenuti il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessora Azzurra Droghini, che hanno assistito alle sfide calcistiche dei 32 giocatori. A vincere nelle quattro categorie sono stati: Andrea Bevilacqua di Viterbo con la squadra Tulsa Rough (cat. GOLD); Fabio Pasquini di Castelfiorentino con la squadra New England Revolutions (cat. SILVER); Fabio Caocci di Genova con la squadra Portland Timbers (cat. BRONZE); Paolo Bastianoni di Empoli con la squadra SAN DIEGO FC (cat. BRENNE). Ad arricchire questa quarta edizione la straordinaria presenza della leggenda del subbuteo nazionale e internazionale Renzo Frignani e della delegazione del team di calcio di Follonica/Gavorrano guidata dal campione di calcio Francesco Baiano. Il ringraziamento di AriSLA, che ad oggi ha selezionato e finanziato 115 progetti di ricerca condotti da 160 ricercatori, arriva attraverso le parole della Presidente Lucia Monaco: “Siamo molto grati all’Associazione ‘Maremma Subbuteo’ e a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo. Il nostro impegno è fare in modo che le risorse disponibili siano indirizzate a supporto di progetti di ricerca di qualità. Tra i progetti attivi in questo momento, due sono proprio in Toscana, e sono focalizzati su ambiti rilevanti per la patologia, la diagnosi precoce e la progressione della SLA. Il nostro obiettivo, in linea con il piano strategico della ricerca, è garantire continuità alla ricerca d’eccellenza in grado di determinare un impatto positivo sulla qualità di vita delle persone con SLA”. Da pochi giorni è online il bilancio sociale di Fondazione AriSLA, principale ente non profit in Italia impegnato a finanziare innovativi progetti di ricerca sulla SLA, dove è possibile consultare le attività svolte dalla Fondazione e i risultati raggiunti dai progetti da poco conclusi e gli obiettivi perseguiti da quelli in corso.



