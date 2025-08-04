"Maremma Pittorica – Diversi Insieme": grande successo per l’evento tra arte, musica e inclusione

Vicesindaco Bulgarini: «Come Amministrazione crediamo molto nel valore del sociale come veicolo di inclusione e partecipazione»

Manciano: Un grande successo di pubblico e partecipazione ha segnato la serata di sabato 2 agosto in piazza Garibaldi a Manciano, dove si è svolto l’evento “Maremma Pittorica – Diversi Insieme”, promosso dall’associazione culturale Velcha con il patrocinio del Comune di Manciano.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori che hanno animato il borgo, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Al centro della serata, la creazione dal vivo di una maxi tela di dieci metri raffigurante il Cassero, dipinta da un gruppo di artisti e successivamente suddivisa in sei parti e messa a disposizione dei presenti con offerta libera.

Il tutto è stato accompagnato dalla musica del Coro dei Minatori di Santa Fiora, che ha reso l’esperienza ancora più intensa ed emozionante. L'Associazione Velcha, da sempre impegnata nella promozione delle arti figurative, della pittura e della fotografia con una forte attenzione al sociale, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa.

«La collaborazione con il Comune di Manciano sta dando grandi risultati – ha dichiarato Daniela Scozzi, presidente dell’associazione Velcha – e continueremo su questa strada, valorizzando l’arte come strumento di inclusione e partecipazione. Un sentito ringraziamento va al vicesindaco Roberto Bulgarini per la vicinanza e il supporto concreto».

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale, che ha partecipato all’evento.

«Come Amministrazione crediamo molto nel valore del sociale come veicolo di inclusione e partecipazione – ha dichiarato il vicesindaco Roberto Bulgarini –. Sabato sera, insieme all’assessore Daniela Vignali, abbiamo partecipato con entusiasmo a questo bellissimo evento che ha animato Manciano unendo musica, arte e comunità».