Cultura Maremma Novecento: incontro dal titolo "A tavola in tempo di guerra" 3 maggio 2025

Lunedì 5 maggio, ore 11, all’istituto superiore Bernardino Lotti, ingresso libero Massa Marittima: “A tavola in tempo di guerra” è il titolo dell’incontro, a ingresso libero, che si terrà lunedì 5 maggio, alle ore 11, nell’aula Magna dell’istituto superiore Bernardino Lotti di Massa Marittima. Si tratta di un dialogo sulla cucina di guerra con Roberta Pieraccioli, direttrice dei musei e della biblioteca comunale di Massa Marittima. L’incontro, promosso e organizzato dall’istituto Bernardino Lotti, coinvolgerà anche gli studenti e le studentesse della sezione enogastronomica che, subito dopo l’iniziativa aperta al pubblico, si eserciteranno in vista della maturità, con la preparazione di un pranzo a base di ricette di guerra a cui parteciperanno solo un ristretto gruppo di persone, su invito. L’evento rientra nel ciclo di appuntamenti di Maremma Novecento dedicati alla memoria, nel corso dei quali approfondire la storia del ‘900 della Maremma Toscana, con un particolare focus sul territorio delle Colline Metallifere. Maremma Novecento è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Massa Marittima Cooperativa Zoe, Isgrec (Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea), Parco Nazionale delle Colline Metallifere e Anpi sezione di Massa Marittima.

