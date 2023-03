Maremma Magazine: 2003-2023: 20 anni di passione e amore per la Maremma

Grosseto: Maremma Magazine compie 20 anni! La rivista, ideata e diretta dall’editore Celestino Sellaroli, proprio con il numero di marzo – attualmente in edicola ed on line – spegne ben 20 candeline. Un traguardo importante per un giornale nato nel 2003 e diventato oggi un vero e proprio punto di riferimento per quello splendido fazzoletto di terra chiamato Maremma. Tra le sue pagine, ogni mese, si racconta appunto la Maremma in tutte le sue espressioni e forme che, a buon diritto, la consacrano come una delle mete turistiche più belle e suggestive da visitare nel mondo.

“Conoscere la Maremma, attraverso l’arte, la storia, il folklore, il patrimonio storico e paesaggistico, le iniziative culturali e quelle di intrattenimento – sottolinea l’editore Celestino Sellaroli – significa arricchire la mente e lo spirito, ed essere sempre aggiornati su tutto quello che di bello l’intero territorio maremmano ha da offrire, in ogni periodo dell’anno. Ecco allora che sfogliare la rivista offre l’opportunità di scoprire, ogni mese, qualcosa di nuovo, di conoscere la Maremma per quello straordinario scrigno di tesori che è, oltre che fucina di iniziative enogastronomiche, culturali e di intrattenimento davvero imperdibili. Ma c’è di più, perché dentro Maremma Magazine parliamo anche di economia, di storia di vita e di imprese, raccontando le aziende e i professionisti, facendo capire ai nostri lettori, sempre molto attenti, quale sia il valore autentico di queste realtà”.

In merito al traguardo del ventennale Celestino Sellaroli aggiunge: “I primi vent’anni di un’attività rappresentano un passaggio certamente importante, perché da un lato ti portano a guardare indietro, a riavvolgere il nastro e a riflettere su ciò che è stato fatto, spingendoti ad andare avanti con ancora maggiore entusiasmo… dall’altro si intrecciano con un percorso di vita che, inutile dirlo, ti ha visto crescere, cambiare, migliorare ed anche (spesso e volentieri) adeguare alla mutata realtà ed all’evoluzione del tempo. Dal 2003 ad oggi tante cose sono cambiate, sia a livello personale, sia nella società, nell’economia, nella tecnologia, nei mezzi di comunicazione e chi più ne ha più ne metta. Ma una cosa per me e per noi è rimasta intatta da allora: la passione e l’amore per la Maremma, la voglia di raccontarla e di mettere in risalto la parte più bella di questa meravigliosa terra, che non finisce mai di stupire. E allora buon compleanno a Maremma Magazine! Ed un grazie di cuore a chi ci è stato vicino in tutti questi anni. A chi ci apprezza e ci sostiene. E a chi ci vuole bene!”.

Ricordiamo che Maremma Magazine è in vendita in tutte le edicole della provincia di Grosseto e nella zona della Val di Cornia (basso livornese), e si può acquistare e leggere anche on line attraverso la piattaforma digitale raggiungibile da questo link: https://goo.gl/pG3sGP che consente appunto di acquistare e leggere la copia digitale, da PC, tablet e smartphone.