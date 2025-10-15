“Maremma Capitale della Mobilità sostenibile": evento a Grosseto il 17 e 18 ottobre

Confcommercio Grosseto lancia una due giorni per promuovere auto elettriche, e-bike e infrastrutture di ricarica. Gennari: “Opportunità per turismo e imprese”. Orlando: “Un progetto concreto per il territorio”

Grosseto: La Maremma si prepara a diventare la capitale della Mobilità Sostenibile. Confcommercio Grosseto presenta infatti un evento, in programma i prossimi 17 e 18 ottobre a Grosseto, interamente dedicato alle nuove forme di trasporto a basso impatto ambientale, un tema cruciale per il futuro del turismo e del tessuto imprenditoriale locale.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le aziende partner Autocenter Srl, Mbm - Bike Store, Gowow- Motofabbris e Repower, gode del patrocinio del Comune di Grosseto e di Banca Tema, ed è pensata per offrire al pubblico e agli operatori economici una panoramica completa sulle opportunità offerte da auto elettriche, e-bike e sistemi integrati di ricarica elettrica.

L'evento si articolerà in due momenti principali. Il giorno di apertura, venerdì 17 ottobre, alle 16.30, si terrà l'incontro inaugurale dal titolo "La mobilità sostenibile come opportunità per il turismo e le imprese del territorio" presso la sede di Banca Tema in Corso Carducci 14 a Grosseto. Un momento di confronto tra esperti, istituzioni e imprenditori per analizzare come l'investimento in mobilità elettrica e ciclabile possa rappresentare un fattore di sviluppo e attrattiva, in particolare per la vocazione turistica della Maremma.

A seguire, per l'intera giornata di sabato 18 ottobre, Piazza Socci ospiterà una vera e propria vetrina della mobilità sostenibile. Saranno esposte e disponibili per dimostrazioni e prove dal vivo auto e moto elettriche nonché E-bike, con la possibilità di vedere da vicino le più recenti soluzioni per le colonnine di ricarica. Un’occasione unica per toccare con mano l'innovazione e superare eventuali dubbi sulle nuove tecnologie.

La Visione di Confcommercio Grosseto

Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, sottolinea la valenza strategica dell'iniziativa per il futuro del territorio. “Investire nella mobilità sostenibile non è solo un dovere etico e ambientale, ma una scelta imprenditoriale lungimirante. Un territorio vasto come la Maremma, con un'offerta turistica che spazia dal mare all'entroterra, deve essere accessibile in modo 'green'. Questo evento vuole stimolare le aziende del commercio e del turismo a cogliere questa trasformazione come una grande opportunità. Il nostro obiettivo è chiaro: posizionare la Maremma come una destinazione all'avanguardia per l'ospitalità sostenibile, un fattore di competitività decisivo sul mercato nazionale e internazionale. Ringraziamo i partner e il Comune per aver creduto in questo progetto che unisce innovazione, impresa e territorio”.

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, evidenzia l'impegno concreto dell'associazione nel supportare le imprese in questa transizione. “Come Confcommercio, non ci limitiamo a lanciare l'allarme sulle sfide che le nostre imprese devono affrontare, ma proponiamo anche azioni concrete e progetti di sviluppo come questo. L'appuntamento in Piazza Socci del 17 e 18 ottobre permetterà di mostrare al pubblico e agli operatori quali sono gli strumenti a disposizione per adeguarsi e innovare, dalle e-bike, perfette per l'escursionismo, alle infrastrutture di ricarica, essenziali per la ricettività. La mobilità sostenibile è ormai un requisito di base per il turismo di qualità, e la nostra associazione è in prima linea per assicurare che le imprese maremmane siano pronte a soddisfare questa domanda, mantenendo alta la nostra immagine di associazione a sostegno dell'imprenditoria locale”.

L’evento si candida a diventare un appuntamento fisso per la Maremma, unendo il mondo del commercio, dell'ospitalità e dei servizi in un'unica visione di sviluppo sostenibile e innovativo.



