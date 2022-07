'Mare di moda', la moda protagonista all’Orto del Lilli

La moda protagonista all’Orto del Lilli con la sfilata curata dai negozi del centro storico



Castiglione della Pescaia: Protagonisti in piazza Orto del Lilli, venerdì 22 luglio alle ore 21.45: informazioni da segnare in agenda per chi non vuole perdersi uno degli eventi sicuramente più interessanti della stagione estiva. Parliamo della sfilata evento nel calendario di “Mare di Moda”, la “Fashion week” di Castiglione della Pescaia, organizzata dal CCN Centro Commerciale Naturale con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di numerosi sponsor, tra cui il main sponsor Conad. L’iniziativa vede anche numerose partecipazioni, tra cui Confcommercio Grosseto con le proprie federazioni di settore Federmoda e Federpreziosi.





La serata, ad ingresso libero e gratuito, sarà presentata dalla nota conduttrice e show girl Barbara Chiappini con il comico Marzio Parisi, conduttore e inviato della “Wave Tv” sul web. Qualche anticipazione: sul palco si susseguiranno diversi quadri moda. Si inizierà con un vero e proprio “fashion contest” tra le creazioni degli allievi dell’Accademia di Moda Mascagni di Grosseto per decretare l’outfit più creativo. In giuria siederanno la presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Grosseto Marialetizia Fanara, la presidente provinciale di Federpreziosi Confcommercio Grosseto Alessandra Merli e l’imprenditrice digitale e la fashion blogger Angela Monteforte.

“Siamo felici della partecipazione degli studenti – commenta Jessica Bello, presidente del CCN di Castiglione della Pescaia – Abbiamo di fronte l’ennesima dimostrazione che, per fortuna, la pandemia non ha spento il fervore creativo che sempre più caratterizza il nostro territorio”. “La sfilata dell’Orto del Lilli sarà un’occasione per i ragazzi per mostrare le competenze acquisite in questo anno scolastico e sarà una sorta di saluto di fine corso, come un omaggio che l’Accademia vuole fare a tutti i partecipanti – dice Sarah Mascagni, direttrice dell’omonima Accademia - Siamo molto felici dei risultati dei nostri percorsi formativi, visto che tutti gli allievi hanno già trovato lavoro, anche se purtroppo fuori provincia”.

Dopo il contest, ci saranno le sfilate moda donna e bambino curate dai negozi e artigiani del CCN, con le creazioni originali di Yves Couture by Giada Ghini, Cru_Le Beachwear e Circus, insieme alle proposte di Urban Concept Store, I Rigattieri e Baby Joy. “Mare di Moda porta con sé un cartellone di eventi volto a valorizzare le attività commerciali locali durante la stagione balneare, in cui il nostro territorio è meta di turisti italiani e stranieri – commenta Marialetizia Fanara, presidente Federmoda Confcommercio Grosseto – Ben vengano tutte le iniziative, come questa, che soprattutto vanno a consolidare lo stretto ed importantissimo legame tra commercio e turismo”.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va alle modelle della serata, che non sono professioniste, ma ragazze locali che si sono messe a disposizione per l’evento. Manca ancora un tassello alla conclusione di Mare di Moda: l’ultimo appuntamento con “Dress Wine”, il talk show organizzato a Piazzale Maristella che tornerà sabato 23 luglio alle 21.45. Il tema sarà “Lo stile nel cinema” con Ginevra De Carolis, costumista grossetana candidata quest’anno ai David di Donatello per il suo lavoro nel film Diabolik, che sarà intervistata da Nicola Ciuffoletti, giornalista del quotidiano La Nazione. Seguirà una degustazione di vini Belguardo Mazzei, a cura dell’associazione Bacco Toscana (la partecipazione è gratuita, su prenotazione tramite lo IAT, l’ufficio accoglienza turistica di Castiglione della Pescaia, telefono 0564 933678 oppure e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).