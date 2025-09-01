Marco Spernazzoni guida il team Giorgio Peri di Serie C

Avvicendamento del Preparatore fisico in prima squadra.

Grosseto: A pochissime “ore” dall’inizio della Stagione, la Società ha deciso di chiamare Marco Spernanzoni a guidare la "fisicità" del nostro Team Giorgio Peri di Serie C.

Marco, laureato in Scienze motorie è nato a Stoccolma del 1982 ed è stato Atleta professionista dal 2002 a 2007 (Campione Italiano indoor 1000 m. nel 2003), è massaggiatore massofisioterapista dal 2010.

Marco ha accettato di buon grado l’incarico coordinandosi si da subito con il nostro Coach Elisabetta Alberti. La Società augura a Marco in bocca a lupo e buon lavoro.